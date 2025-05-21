25 мая в Ереване пройдет концерт «Симфоническое КИНО» - Mediamax.am

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25 мая в Ереване пройдет концерт «Симфоническое КИНО»



Ереван /Медиамакс/. 25 мая в спортивно-концертном комплексе им. Карен Демирчяна пройдет концерт «Симфоническое КИНО».

Гитарист группы «КИНО» Юрий Каспарян и Национальный симфонический оркестр Армении под управлением Эдуарда Топчяна исполнят хиты группы: «Кукушка», «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!».

 

Проект «Симфоническое КИНО» существует с 2010 года, его идея принадлежит композитору Игорю Вдовину.

 

Визуальной частью концерта занимается Александр Цой - сын Виктора Цоя. Он создал видеоряд, который транслируется на экранах во время исполнения песен.

 

Организатор концерта в Армении - телеграм-канал @YerevanKino.

 

Билеты можно приобрести по ссылке https://qiosk.am/ru/event/311.

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