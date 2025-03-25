Глава МИД Ирана представит в Ереване свою книгу «Сила переговоров» - Mediamax.am

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Глава МИД Ирана представит в Ереване свою книгу «Сила переговоров»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи прибудет сегодня в Армению с официальным визитом.

МИД Армении сообщает, что встреча Арарата Мирзояна и Сейеда Аббаса Арагчи состоится 25 марта.

 

В рамках визита состоится презентация книги Арагчи «Сила переговоров».

 

Медиамакс отмечает, что в июле 2024 года издание «Аравот» опубликовало отрывок из мемуаров бывшего министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором упоминался визит Арагчи в Ереван во время войны 2020 года.

 

«За два месяца до нападения у наших департаментов Евразии и Кавказа сложилось впечатление, что ожидается нападение Азербайджана и полный разгром Армении. Россия, возможно, принимая во внимание прозападные взгляды господина Пашиняна и его попытки преследований пророссийских сил внутри страны, решила не вмешиваться в эту войну. Может быть, в этом сыграли роль и личные связи Путина и Алиева, как и Путина и Эрдогана. Россия начала свое посредничество в тот момент, когда оккупированные азербайджанские территории были освобождены, территориальная целостность Армении оказалась под угрозой и, если бы война продолжалась еще несколько дней, армянское правительство рухнуло бы. Именно тогда вмешались русские и железным кулаком завершили войну на переговорах в Москве.

 

Очень важно, что в те дни мы направили доктора Арагчи (в то время он был заместителем Зарифа- ред.) в качестве уполномоченного представителя президента Республики в Азербайджан, Армению, Россию и Турцию для представления подготовленного нами предложения. Оно было похоже на предложение Москвы, которое было реализовано две недели спустя. Доктор Арагчи обсудил наше предложение со всеми четырьмя сторонами. Азербайджанцы и турки приняли наше предложение, армяне его отвергли, а русские отреагировали безразлично. Мы предложили сторонам освободить территории друг друга, сохранить права меньшинств, открыть все дороги, помочь создать сухопутное сообщение между Нахичеванью и Азербайджаном. Мы также предложили провести трехстороннюю встречу между Ираном, Турцией и Россией по карабахской повестке. Впервые этот формат предложил Лавров, но на нашу последовательную позицию русские не отреагировали, а затем, проигнорировав нас, подтолкнули вперед Турцию.

 

Главным препятствием на пути реализации первого предложения Ирана, представленного доктором Арагчи, стала Армения. Армяне, еще не проиграв войну, совершили стратегическую ошибку и отвергли достойное предложение о прекращении огня. Отношение господина Пашиняна к доктору Арагчи раскрыло все карты. По своей неопытности он рассказал ему об этом: «Вы хотите заставить Армению признать свое поражение». Разумеется, доктор Арагчи, благодаря своей превосходной дипломатии, смог успокоить господина Пашиняна, чтобы он не воспринял это предложение таким образом».

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