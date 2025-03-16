Рубен Варданян: «Я всегда помню эти 23 рубля, и я этого никогда не забуду»

Рубен Варданян передал из бакинской тюрьмы голосовое сообщение, в котором рассказл эпизод, повлиявший на его формирование как человека.

«Доброго мгновения вам, потому что только мгновение настоящее и ближе всего к вечности.

Сегодня хочу поделиться с вами одной очень личной историей, сыгравшей огромную роль в формировании меня как личности. И она произошла со мной в Азербайджане почти 39 лет назад.

Меня, как и всех достигших 18 лет в Советском Союзе тогда юношей, даже если они были студентами, призвали в Советскую армию, и я, окончив первый курс МГУ, в конце июня, после сдачи сессии, оказался на призывном пункте Москвы. После долгих приключений в начале июля я и еще несколько сотен человек оказались в пригороде Баку, в Баладжарах. Так я в первый и единственный раз оказался в Азербайджанской ССР. Это был распределительный пункт.

Тут ко мне подошел прапорщик и предложил за 300 рублей сделать так, чтобы я поехал служить в Армению. Тогда это были большие деньги, и я сказал, что у меня нет такой суммы. Через три дня, когда нас уже должны были окончательно распределить по воинским частям, он снова подошел и сказал, что, мол, хорошо, дай хотя бы 50 рублей, видимо, не найдя больше никого. Я ответил, что у меня есть только 27 рублей. Он недовольный ушел, сказав, что это невозможно.

Я рассказал эту историю ребятам, с которыми познакомился во время нашего долгого путешествия из Москвы в Баку. Просто как забавный эпизод. Вдруг через 15 минут шесть-семь ребят, посовещавшись, подошли ко мне и дали 23 рубля и сказали, что хотят, чтобы хотя бы я служил дома - они этому будут рады.

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Я знал, что они отдают свои последние деньги – «заначки» для сигарет, потому что все они были из необеспеченных семей, и три или пять рублей были для них очень существенными деньгами. Так благодаря почти незнакомым мне ребятам - только одного я знал «шапочно» из МГУ - другой национальности, ничем мне не обязанных, я поехал в Армению и отслужил два года в Ленинакане.

Много раз я думал об этом эпизоде в моей жизни и задавал себе три вопроса. Готов ли я отдать последние деньги или последний кусок хлеба, чтобы помочь другому? Не один миллион из миллиарда, а реально последние. Во-вторых, смогу ли я радоваться тому, что кто-то благодаря тебе поедет служить домой, а ты останешься в незнакомой тебе среде и с тоской будешь вспоминать свою родину, родные места и близких, которых ты, может быть, не увидишь два года? И третье: готов ли я не ждать обратной благодарности (мы даже не обменялись адресами) и не чувствовать, что кто-то тебе должен за то, что ты сделал?

Эта история стала одной из моих опорных точек, сформировавшей меня таким, какой я сейчас есть.

Во-первых, я хотел бы сегодня выразить огромные слова благодарности им, не зная, живы ли они и как у них сложилась судьба. Но если они услышат мой рассказ, они должны знать, что я всегда помню эти 23 рубля, и я этого никогда не забуду.

Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря вам я понял, что делать добро – это не инвестиция. И я счастлив, что мы с моей женой отдали почти всё наше состояние на благотворительность и наши дети это поняли и приняли.

Я попросил Веронику поставить эту запись в воскресенье, потому что как для евреев суббота, а для мусульман - пятница, для всех христиан воскресенье – это особый день. Найдите в себе силы и один день в неделю выделите время, чтобы немного отключиться от текучки, внешнего шума, бытовых проблем и подумать о вечном, духовном, как бы это ни было сложно вам, и поговорите с самим собой наедине и с Богом.

Я убежден, добро вечно и бессмертно и оно увеличивается в разы, когда ты делаешь его анонимно и не ждешь ничего обратно. И мне в жизни очень много знакомых и незнакомых людей делали это, и я им очень благодарен. И я старался тоже это делать, насколько могу.

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Зло, конечно, смертно и потому так агрессивно, зрелищно и привлекает к себе внимание. Потому что оно увеличивается и становится сильнее, когда на зло отвечаешь злом. И людям легче обсуждать, к сожалению, и помнить о плохом, чем о хорошем, сплетничать и писать книги, снимать фильмы. Оно разнообразнее и привлекает больше внимания даже в новостях. Мы читаем больше плохих новостей, чем хороших.

Но помните: если бы добра, света, любви было бы меньше, чем зла, мира давно не было бы. Просто оно, как воздух вокруг нас, окружает нас незаметно и привлекает внимание, и мы его часто просто ощущаем как само собой разумеющуюся вещь. Отдавая всё, что ты имеешь, знаешь, умеешь, другим, не накапливая, не становясь рабом золотого тельца, своих страстей и желаний, – в этом, по-моему, и заключается смысл жизни.

Мы приходим в мир голыми и уходим голыми, ничего с собой не унося в могилу. Даже фараонам не удалось этого избежать. Прощайте, как мы хотим, чтобы нас прощали, когда мы что-то делаем неправильно, а не требуйте наказания другим, а себе просите прощения. И поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали бы с вами, – это золотое правило. Творите добро и будьте счастливы. Мир всем нам . Я вас всех люблю».