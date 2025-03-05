В Москве заложили памятник Гейдару Алиеву

Ереван /Медиамакс/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял сегодня участие в в церемонии закладки памятника дважды Герою Социалистического Труда, первому заместителю председателя Совета министров СССР, экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

ТАСС сообщает, что в церемонии в сквере при посольстве Азербайджана также приняли участие министр транспорта России Роман Старовойт и заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.

«В прошедшем году страна отмечала большой юбилей - 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), одной из самых грандиозных строек Советского Союза. В этот год содружество строителей БАМ- аобратилось с просьбой поставить памятник Гейдару Алиеву - одному из главных организаторов этой стройки. Правительство РФ, «Российские железные дороги» активно поддержали эту просьбу. И мной сегодня подписано распоряжение о строительстве здесь памятника Гейдару Алиеву», - сказал Собянин.

Виталий Савельев отметил, что Гейдар Алиев вписал себя «золотыми буквами» в историю создания БАМа.

«Он не просто курировал эту стройку от имени Совета министров СССР, а жил ею», - сказал он.