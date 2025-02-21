Книга «Вано и Вазген» признана «документальным бестселлером года»

Ереван /Медиамакс/. Книга «ВАНО И ВАЗГЕН։ жизнь и трагедия двух друзей», изданная Медиамакс в октябре 2024 года, получила премию «Арменпресс» в номинации «Документальный бестселлер года».
Сегодня состоялась церемония награждения победителей спецпроекта издательства «Арменпресс» «Ереванский бестселлер». Спецпроект стартовал 12 лет назад по инициативе Арама Ананяна, занимавшего в то время должность директора «Арменпресс».
Книга Ара Тадевосяна и Лусине Гарибян «ВАНО И ВАЗГЕН: жизнь и трагедия двух друзей» поступила в продажу в середине октября 2024 года, и к настоящему времени уже продано 2200 экземпляров. Сейчас печатается 4-й тираж книги.
На церемонии награждения Ара Тадеосян отметил, что такой успех книги стал приятным сюрпризом для авторов и Медиамакс.
«Самое приятное, что книгу активно читают молодые люди. Мы хотели «достучаться» до них, но не были уверены, что у нас это получится. Оказалось, что мы ошибались, и это один из тех редких случаев, когда ошибиться было приятно», - отметил директор Медиамакс.
Многие факты и свидетельства в книге представлены впервые, что позволяет лучше понять взаимоотношения Вано Сирадегяна и Вазгена Саргсяна на разных этапах.
В книге также представлены многочисленные эпизоды из новейшей истории Армении, важные для понимания сегодняшних реалий.
Книгу можно приобрести онлайн по ссылке:
https://premium.mediamax.am/am/books/vano_vazgen, а также в книжных сетях «Букинист», «Зангак» и «Эпиграф».
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