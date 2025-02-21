ВСЦ требует от Израиля заморозить конфискацию имущества Армянского Патриархата

Ереван /Медиамакс/. Всемирный совет церквей (ВСЦ) выступил с заявлением в поддержку Армянского патриархата Иерусалима.

В заявлении ВСЦ, в частности, говорится:

«Всемирный совет церквей поддерживает Армянский Патриархат Иерусалима, который столкнулся с несправедливым распоряжением о конфискации, вынесенным муниципалитетом Иерусалима.

Мы осуждаем эти действия как вопиющее посягательство на свободу вероисповедания и тревожное нарушение исторического статус-кво в отношении святых мест Иерусалима.

На протяжении столетий Армянский Патриархат, наряду с другими христианскими институтами, охраняет священное наследие Святой Земли, выступая оплотом веры, общественного служения и справедливости. Принудительные меры в отношении Патриархата являются не только юридической и моральной ошибкой, но и опасным прецедентом, угрожаещим всем христианским институтам в Иерусалиме.

Этот безрассудный поступок является частью растущего давления, земельных споров и актов запугивания в отношении христианских общин в Священном городе, которые ВСЦ неоднократно осуждал.

Мы призываем правительство Израиля немедленно заморозить процесс конфискации и сохранить международно признанный статус-кво в Иерусалиме. Призываем международное сообщество, включая религиозных и политических лидеров, предпринять решительные шаги для защиты основных прав христианских общин и обеспечения того, чтобы Святая Земля оставалась местом поклонения, мира и сосуществования для всех».