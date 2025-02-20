Рубен Варданян принял решение заявить протест в форме голодовки «против судебного фарса»

Ереван /Медиамакс/. Семья армянского политзаключенного Рубена Варданяна после короткого телефонного разговора передала его обращение к международному сообществу в знак протеста против имитации судебного процесса.

Рубен Варданян заявил 18 февраля:

«Я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом – это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство.

В течение последнего месяца я и мой адвокат пытались донести до состава суда, что для меня критически важно, чтобы «судебный» процесс был объективным. Однако с самого начала было ясно, что дело направлено против меня лишь по той причине, что я воспользовался своим правом на свободу слова и политическое участие, чтобы защитить армянское – христианское население Арцаха.

Несмотря на то, что Азербайджан является участником Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, этот процесс сопровождается вопиющими нарушениями норм правосудия:

Меня незаконно судят в военном трибунале, а не в гражданском суде.

Я не получил полный доступ к материалам дела и «доказательствам» против меня – 422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых мне отвели всего 21 рабочий день, при этом материалы были засекречены как государственная тайна.

Предоставленное мне «обвинительное заключение» не является официальным документом, так как его не подписали мои обвинители. Даже в переводе этого «документа» допущены грубые ошибки, которые не позволяют понять суть предъявленных мне обвинений.

Мне отказано в праве на защиту: моему местному адвокату Аврааму Берману ограничивают доступ к материалам, изымают документы, на него оказывают психологическое давление. Кроме того, моей международной юридической команде запретили со мной общаться или посещать меня, и у нее не было доступа ни к каким материалам дела.

Мне не позволяют вызвать свидетелей защиты и подать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда.

Международные представители не допущены в зал суда, процесс ведётся в условиях полной изоляции и под жестким контролем.

Этот процесс – «суд» не только надо мной. Это попытка обвинить всех армян, всех, кто помогал Арцаху и его жителям, а также всех, кто проявлял сострадание. Это удар по целому народу.

Я отказываюсь участвовать в этом фарсе.

Я обращаюсь к мировым лидерам, ко всем международным организациям, правозащитникам, представителям прессы:

Этот процесс требует вашего внимания. Имитация правосудия – это оправдание беззакония и несправедливости. Молчание перед лицом таких нарушений открывает дверь новым трагедиям, разжигает вражду и создает новую волну ненависти. Только через правду, закон и гуманизм можно обеспечить мир и справедливость в регионе».