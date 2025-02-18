Религиозные лидеры Азербайджана направили письмо Трампу

Ереван /Медиамакс/. Лидеры религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, направили письмо президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Trend, в письме, в частности, говорится:

«Азербайджан - одно из уникальных мест в мире, где религиозное и культурное разнообразие считается духовным богатством. Мы гордимся тем, что в то время, когда во многих частях мира усиливается этническая, религиозная и расовая дискриминация, такая как исламофобия, антихристианство и антисемитизм, Азербайджан выступает примером того, как мусульмане, христиане, евреи и последователи других религий всегда живут в согласии и процветании.

Азербайджан, сохраняющий богатое наследие разнообразия, поддерживает свободу вероисповедания, активно участвует в глобальном межрелигиозном диалоге, вносит важный вклад в глобальный мир и выступает примером.

Ярким примером этой религиозной гармонии является еврейская община Азербайджана, которая на протяжении веков развивалась в среде, свободной от преследований и дискриминации. Историческая Красная Слобода в Губинском районе является пространством для одной из старейших и крупнейших еврейских общин мусульманского мира. Здесь действуют синагоги, школы и культурные центры, и это место является доказательством непоколебимой приверженности Азербайджана свободе вероисповедания. Кроме того, правительство Азербайджана оказывает большую поддержку христианским и еврейским религиозным организациям и обеспечивает их активное участие в гражданской и общественной жизни Азербайджана.

Мы надеемся, что под Вашим руководством религиозные сообщества во всем мире будут и дальше укрепляться, а религиозные свободы будут сохраняться».

Письмо подписали Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, Епископ Бакинский и Азербайджанский Русской православной церкви Алексий, апостольский префект Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, председатель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, председатель Албано-Удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, председатель религиозной общины евреев-сефардов в Баку Замир Исаев.