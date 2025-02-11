Ходатайства Рубена Варданяна отклоняются, ему приписываются абсурдные обвинения

Ереван /Медиамакс/. 10 февраля в бакинском военном суде возобновился сфабрикованный судебный процесс по делу Рубена Варданяна. Государственный обвинитель возобновил чтение обширного «обвинительного заключения», которое состоит из множества томов и включает в себя события, никак не связанные с деятельностью Рубена Варданяна.

Сайт Freearmenianprisoners.com публикует некоторые подробности заседаний, которые становятся доступны семье Варданяна посредством местного адвоката.

На заседании 10 февраля Рубен Варданян представил ходатайство об отводе судебной коллегии, обосновав свое ходатайство следующими фактами:

- Нарушение прав: коллегия не рассмотрела нарушения процессуальных прав, имевшие место на этапе расследования.

- Игнорирование международных правовых норм: суд проигнорировал применимые международные стандарты, которые могли бы обеспечить справедливость судебного разбирательства.

- Ошибки перевода: предоставленные материалы содержали серьезные ошибки перевода, которые искажали ход разбирательства, что было признано самим судом.

- Судебные несоответствия: на подготовительном слушании суд удовлетворил только одно ходатайство (об отсрочке), а все остальные ходатайства были отклонены и исключены из решения.

Адвокат Варданяна подкрепил ходатайство об отводе судебной коллегии ссылками на правовые нормы, а также лично подтвердил процессуальные нарушения, свидетелем которых он был как участник процесса предварительного следствия. Однако суд оставил это ходатайство без рассмотрения.