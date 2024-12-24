За 25 лет Медиамакс выплатил в госбюджет 724,5 млн драмов

Ереван /Медиамакс/. В 1999-2024 гг. общий объем налогов и других обязательных платежей, уплаченных Медиамакс в госбюджет Армении, составил 724,5 млн драмов (примерно $‌ 1 810 000), 348,7 млн из которых (около 48%) составили прямые налоги.

В 1999-2018 гг. общий объем уплаченных налогов и других обязательных платежей составил 398,5 млн драмов, а в 2019-2024 гг. - 326 млн драмов.

Данные предоставлены по состоянию на 1 декабря 2024 год, полная картина будет доступна в конце января 2025 года.

С 1999 года Медиамакс осуществляет операционную деятельность посредством ЗАО «Медиа Макс», а с 2015 года также посредством ООО «Медиамакс Медиа Компани». Учредители Медиамакс также являются учредителями ЗАО «Медиабренд Импэкс», предоставляющего PR-услуги.

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В период 1999-2024 гг. ООО «Медиамакс Медиа Компани» выплатило в госбюджет в общей сложности 398 миллионов драмов.

Выплаты налога на прибыль составили 52,7 млн драмов, выплаты подоходного налога - 145,7 млн драмов.

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В период 1999-2024 гг. ЗАО «Медиа Макс» выплатило в госбюджет в общей сложности 262,8 млн драмов.

Выплаты налога на прибыль составили 65,6 млн драмов, выплаты подоходного налога - 42,5 млн драмов.

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В период 1999-2024 гг. ЗАО «Медиабренд Импекс» выплатило в госбюджет в общей сложности 64 миллиона драмов.

Выплаты налога с оборота составили 12,7 млн драмов, выплаты налога на прибыль - 7 млн драмов, выплаты подоходного налога - 22,3 млн драмов.