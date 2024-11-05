«Новая газета» начала выходить в Армении в виде журнала

Ереван /Медиамакс/. «Новая газета» начала издаваться в Армении в виде ежемесячного журнала «Новая газета. Журнал. Выпуск для Армении».
Журнал продается в книжном магазине Common ground, сетях «Букинист» и «Эпиграф».
В журнале публикуются лучшие материалы, вышедшие в течение месяца в российской версии издания, а также специальная вкладка с материалами об общественной и культурной жизни Армении.
«Новая газета» - одно из самых известных изданий на русском языке в мире. Газета, в частности, известна своими журналистскими расследованиями.
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