«Новая газета» начала выходить в Армении в виде журнала

Ереван /Медиамакс/. «Новая газета» начала издаваться в Армении в виде ежемесячного журнала «Новая газета. Журнал. Выпуск для Армении».

Журнал продается в книжном магазине Common ground, сетях «Букинист» и «Эпиграф».

В журнале публикуются лучшие материалы, вышедшие в течение месяца в российской версии издания, а также специальная вкладка с материалами об общественной и культурной жизни Армении.

«Новая газета» - одно из самых известных изданий на русском языке в мире. Газета, в частности, известна своими журналистскими расследованиями.