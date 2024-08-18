Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян будет освобожден под залог

Ереван /Медиамакс/. Изменена мера пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна.

В беседе со Sputnik Армения адвокат Тонояна Альберт Бенглян сообщил, что тот будет освобожден под залог в 15 миллионов драмов.

Тоноян находится в тюрьме с 30 сентября 2021 года.