Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян будет освобожден под залог - Mediamax.am

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Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян будет освобожден под залог


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Ереван /Медиамакс/. Изменена мера пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна.

В беседе со Sputnik Армения адвокат Тонояна Альберт Бенглян сообщил, что тот будет освобожден под залог в 15 миллионов драмов.

 

Тоноян находится в тюрьме с 30 сентября 2021 года.

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