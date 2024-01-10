Александр Архангельский представит в Ереване книги «свежей выпечки»

Ереван /Медиамакс/. 13 января в 19:00 часов в Common Ground Books & Spirits писатель Александр Архангельский представит книги «свежей выпечки».

Будут представлены сказка «Правило Муравчика: сказка про войну и мрр», биография китайско-армянского физика Ян Ши, а также новое издание повести «1962».

«Поговорим о сказках и реальности, о том, как политика входит в нашу жизнь, а надежда не желает отступать», - говорится в приглашении на встречу.

Вход – бесплатный.