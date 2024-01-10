Александр Архангельский представит в Ереване книги «свежей выпечки» - Mediamax.am

230 просмотров

Александр Архангельский представит в Ереване книги «свежей выпечки»


Фото: wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. 13 января в 19:00 часов в Common Ground Books & Spirits писатель Александр Архангельский представит книги «свежей выпечки».

 

Будут представлены сказка «Правило Муравчика: сказка про войну и мрр», биография китайско-армянского физика Ян Ши, а также новое издание повести «1962».

 

 

«Поговорим о сказках и реальности, о том, как политика входит в нашу жизнь, а надежда не желает отступать», - говорится в приглашении на встречу.

 

Вход – бесплатный.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Январь 10, 2024 16:59
Александр Архангельский представит в Ереване книги «свежей выпечки»

Внешняя политика | Январь 10, 2024 14:42
Пашинян и Герапетритис обсудили евроинтеграцию Армении

Внешняя политика | Январь 10, 2024 14:29
ТАСС: Германия предлагает Армении финансовую помощь за «антироссийские шаги»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024