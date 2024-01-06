В Ереване представят «Очерки о Параджанове» - Mediamax.am

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В Ереване представят «Очерки о Параджанове»


Фото: Yuri Mechitov


Ереван /Медиамакс/. 9 января в 19:00 часов в Common Ground Books & Spirits состоится презентация переиздания книги искусствоведа Карена Карантара «Очерки о Параджанове».

 

Книга состоит из 10 эссе, посвященных формированию и расцвету кинотворчества Сергея Параджанова, судьбе его нереализованных сценариев и некоторым обстоятельствам биографии. Переиздание приурочено к 100-летию Параджанова.

 

Карен Калантар (1928-2000гг.) в разные году возглавлял киностудию «Арменфильм», Союз кинематографистов Армении, отдел кино Института искусств Национальной академии наук Армении, преподавал кинодраматургию в Ереванском государственном институте театра и кино.

 

Книгу представит редактор переиздания, кандидат искусствоведения Вероника Журавлева.

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