В Ереване представят «Очерки о Параджанове»

Ереван /Медиамакс/. 9 января в 19:00 часов в Common Ground Books & Spirits состоится презентация переиздания книги искусствоведа Карена Карантара «Очерки о Параджанове».

Книга состоит из 10 эссе, посвященных формированию и расцвету кинотворчества Сергея Параджанова, судьбе его нереализованных сценариев и некоторым обстоятельствам биографии. Переиздание приурочено к 100-летию Параджанова.

Карен Калантар (1928-2000гг.) в разные году возглавлял киностудию «Арменфильм», Союз кинематографистов Армении, отдел кино Института искусств Национальной академии наук Армении, преподавал кинодраматургию в Ереванском государственном институте театра и кино.

Книгу представит редактор переиздания, кандидат искусствоведения Вероника Журавлева.