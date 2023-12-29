6 выпусков «Красной нити» на русском

В 2023 году в рамках цикла «Красная нить» директор Медиамакс Ара Тадевосян беседовал с политиками, экономистами, философами, историками, деятелями культуры.

Мы решили собрать в одном месте 6 бесед на русском языке: с Рубеном Ениколоповым, Марусей Лежневой, Александрой Ливергант, Александром Архангельским, Александром Сокуровым, иеромонахом Иоанном (Джованни Гуaйта) и Давидом Варданяном.

Рубен Ениколопов

Экономист, научный руководитель Российской экономической школы (РЭШ), профессор Университета Помпеу Фабра (Барселона) Рубен Ениколопов считает, что люди склонны обвинять алгоритмы социальных сетей в том случае, когда сами формируют свою картину мира.

Рубен Ениколопов заметил, что люди сами составляют себе «информационную диету», а основном фильтром выступают «друзья» в социальных сетях, а не машины. Более того, он считает, что у многих людей вовсе нет цели получить достоверную картину мира.

Маруся Лежнева

Подводя итоги первого года эмиграции россиян в Армению, со-основатель гуманитарного фонда Hume Маруся Лежнева выразила мнение, что люди на своем уровне сделали максимум возможного для того, чтобы поддержать пеерехавших, а правительство, наверное, могло сделать больше.

Маруся Лежнева отмечает, что «главная ценность Армении это ее люди, которые не пытаются нас переделать».

Александра Ливергант

Журналист Александра Ливергант считает необходимым большее взаимодействие между жителями Армении и переехавшими в страну россиянами.

Она считает, что возможности для такого взаимодействия существуют. В то же время, признает она, есть и риски: «в какой-то момент мы можем не понять, что нас пытаются использовать в качестве ресурса».

Александр Архангельский

С писателем Александром Архангельским мы говорили об отношениях Армении и России - на уровне правительств, деятелей культуры и простых людей.

Александр Архангельский прогнозирует, что в обозримом будущем мы едва ли станем свидетелями улучшения в политических отношениях двух стран, но считает очень важным сохранение культурных и человеческих связей, которые сохранят почву для неминуемого «разворота».

Александр Сокуров

С кинорежиссером Александром Сокуровым мы беседовали о вопросах войны и мира, культуры и просвещения, отношениях России и Армении.

Александр Сокуров считает, что Армения должна сама строить свое будущее, а не оставаться в «гнетущей зависимости» от России. Он уверен, что Армения обладает потенциалом, чтобы построить мощную экономику и стать самодостаточной.

Иеромонах Иоанн (Джованни Гуaйта)

С иеромонахом Иоанном (Джованни Гуaйта) мы говорили о трагедии Арцаха, парадоксах христианства и о том, что иногда политикам следует быть «хирургами».

Джованни Гуaйта, написавший две книги о геноциде армян 1915 года, считает, что армянам хватит мудрости, чтобы не допустить возвращения комплекса жертвы.

Давид Варданян

Давид Варданян - старший сын социального предпринимателя и филантропа, бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна, обычно избегает публичности, но задержание отца азербайджанскими властями изменило ситуацию.

Давид Варданян рассказал, что отец в любой ситуации остается человеком слова, а принимая решение переехать в Арцах, хорошо осознавал все риски.