Пашинян посетил выставку «Видения смерти коммунизма» - Mediamax.am

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Пашинян посетил выставку «Видения смерти коммунизма»



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил выставку художника Карена Оганяна «Видения смерти коммунизма» в доме-музее Сергея Меркурова в Гюмри.

«На выставке представлено 12 работ, доминируют два жанра: пейзаж и натюрморт. В творчестве Карена Оганяна эти жанры получили неожиданную, новаторскую и впечатляющую интерпретацию. Иногда он говорит о смерти коммунизма и войне прямо, иногда создает впечатляющие изобразительные символы и метафоры», - говорится в сообщении пресс-службе правительства.

 

В нем отмечается, что выставка открылась 22 октября по инициативе художника и продлится до конца января 2024 года.

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