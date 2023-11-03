В Ереване пройдет фестиваль документального кино «Эхо Артдокфеста»

Ереван /Медиамакс/. Телеграм-канал Киноклуб Ереван 23-26 ноября проведет в Ереване фестиваль документального кино «Эхо Артдокфеста».

Зрители увидят восемь фильмов, шесть из которых представят режиссеры.

Фестиваль откроется последней работой Виталия Манского - документальной лентой о войне в Украине «Восточный фронт». Закроется фестиваль картиной Эдуарда Геворкяна о войне в Арцахе «Нинины дети». Оба автора лично представят фильмы зрителям.

Показы пройдут в кинозале Института театра и кино.

Программа показов:

23 ноября, 19:00 — Восточный фронт (показ + встреча с Виталием Манским)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/268

24 ноября, 19:00 — Манифест (показ + обсуждение с кинокритиком)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/271

24 ноября, 21:00 — Ястреб размером с лошадь (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/274

25 ноября, 18:30 — Артем и Ева (показ + ZOOM с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/277

25 ноября, 21:00 — Котлован (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/280

26 ноября, 16:30 — Все будет хорошо (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/283

26 ноября, 19:00 — Дело Шери (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/286

26 ноября, 21:00 — Нинины дети (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/289

Те, кто хочет посетить все 8 фильмов, могут приобрести абонемент со скидкой 30%:

https://qiosk.am/ru/event/292.