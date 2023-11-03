В Ереване пройдет фестиваль документального кино «Эхо Артдокфеста»

Ереван /Медиамакс/. Телеграм-канал Киноклуб Ереван 23-26 ноября проведет в Ереване фестиваль документального кино «Эхо Артдокфеста».
Зрители увидят восемь фильмов, шесть из которых представят режиссеры.
Фестиваль откроется последней работой Виталия Манского - документальной лентой о войне в Украине «Восточный фронт». Закроется фестиваль картиной Эдуарда Геворкяна о войне в Арцахе «Нинины дети». Оба автора лично представят фильмы зрителям.
Показы пройдут в кинозале Института театра и кино.
Программа показов:
23 ноября, 19:00 — Восточный фронт (показ + встреча с Виталием Манским)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/268
24 ноября, 19:00 — Манифест (показ + обсуждение с кинокритиком)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/271
24 ноября, 21:00 — Ястреб размером с лошадь (показ + встреча с режиссером)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/274
25 ноября, 18:30 — Артем и Ева (показ + ZOOM с режиссером)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/277
25 ноября, 21:00 — Котлован (показ + встреча с режиссером)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/280
26 ноября, 16:30 — Все будет хорошо (показ + встреча с режиссером)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/283
26 ноября, 19:00 — Дело Шери (показ + встреча с режиссером)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/286
26 ноября, 21:00 — Нинины дети (показ + встреча с режиссером)
Билеты: https://qiosk.am/ru/event/289
Те, кто хочет посетить все 8 фильмов, могут приобрести абонемент со скидкой 30%:
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