В Ереване пройдет фестиваль документального кино «Эхо Артдокфеста» - Mediamax.am

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В Ереване пройдет фестиваль документального кино «Эхо Артдокфеста»


Фото: https://meduza.io/


Ереван /Медиамакс/. Телеграм-канал Киноклуб Ереван 23-26 ноября проведет в Ереване фестиваль документального кино «Эхо Артдокфеста».

 

Зрители увидят восемь фильмов, шесть из которых представят режиссеры.

 

Фестиваль откроется последней работой Виталия Манского - документальной лентой о войне в Украине «Восточный фронт». Закроется фестиваль картиной Эдуарда Геворкяна о войне в Арцахе «Нинины дети». Оба автора лично представят фильмы зрителям.

 

Показы пройдут в кинозале Института театра и кино.

 

Программа показов:

 

23 ноября, 19:00 — Восточный фронт (показ + встреча с Виталием Манским)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/268

 

24 ноября, 19:00 — Манифест (показ + обсуждение с кинокритиком)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/271

 

24 ноября, 21:00 — Ястреб размером с лошадь (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/274

 

25 ноября, 18:30 — Артем и Ева (показ + ZOOM с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/277

 

25 ноября, 21:00 — Котлован (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/280

 

26 ноября, 16:30 — Все будет хорошо (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/283

 

26 ноября, 19:00 — Дело Шери (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/286

 

26 ноября, 21:00 — Нинины дети (показ + встреча с режиссером)

Билеты: https://qiosk.am/ru/event/289

 

Те, кто хочет посетить все 8 фильмов, могут приобрести абонемент со скидкой 30%:

https://qiosk.am/ru/event/292.

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