Yandex Go помогает благотворительным организациям в Армении - Mediamax.am

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Yandex Go помогает благотворительным организациям в Армении


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Ереван /Медиамакс/. Yandex Go объявил ноябрь месяцем поддержки армянских благотворительных организаций.

К инициативе может присоединиться любой пользователь приложения.

 

Акция распространяется на поездки во всех пассажирских тарифах Yandex Go.

 

Yandex Go посчитает все  поездки по пятницам и за каждые 10 км пути, и сервис за свой счёт начислит в пользу благотворительных организаций в Армении по 5 драмов.

 

Итоговая сумма пойдет на помощь партнёрам программы: VIVA, «Спеши к добру», City of smile и «Армянские матери».

 

Акция будет действовать весь месяц, а ее итоги подведут 28 ноября.

 

«Одна из задач в организации профессиональной поддержки переселенцев из Арцаха - организация непрерывной и системной помощи, особенно уязвимым группам пациентов. Оперативная доставка грузов, медикаментов, а также волонтёров - залог эффективности помощи. Благодарим Yandex Go за предоставляемую помощь и поддержку благотворительных инициатив», - сказала соучредитель и глава фонда VIVA Татьяна Оганесян.

 

«Для нас очень важно, чтобы все дети получали необходимое им реабилитационное лечение. Но есть дети, которые по разным причинам не могут выйти из дома и добраться до нашего центра. Благодаря Yandex Go они получают очень важное реабилитационное лечение дома. Мы с благодарностью присоединились к инициативе «Щедрый ноябрь». Эта акция приносит надежду и поддержку детям с детским церебральным параличом и их семьям. Каждый километр – это шанс изменить жизнь ребенка к лучшему», - отметила основатель-председатель благотворительной общественной организации «Армянские матери» Нарине Манукян.

 

Сервис помогает организовать бесплатные поездки для подопечных нескольких благотворительных организаций в Армении. А пользователи с нарушениями здоровья могут указать в Yandex Go опции, которые важны для заказа и поездки в такси. Они собраны на отдельном экране специальных возможностей. С июня 2023 года со специальными опциями были успешно совершены более 10 000 поездок.

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