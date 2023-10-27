Давид Варданян: «Мой отец - человек слова»

Гость программы «Красная нить» - Давид Варданян, старший сын социального предпринимателя и филантропа, бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна.
Обычно он избегает публичности, но задержание отца азербайджанскими властями изменило ситуацию. Давид Варданян говорит, что отец в любой ситуации остается человеком слова, а принимая решение переехать в Арцах, хорошо осознавал все риски.
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:57 – решение Рубена Варданяна переехать в Арцах
02:00 – первая реакция на известие о задержании отца
02:41 – осознанный риск
03:53 – поддержка представителей «Авроры», друзей и партнеров
06:00 – особое место Арцаха в жизни Рубена Варданяна и его приверженность диалогу
08:02 – семья Варданяна продолжает проекты в Армении
09:30 – благотворительность как система ценностей, а не как «хобби»
11:55 – «самое большое счастье – быть в ладах с самим собой»
13:55 - восхождение на Арарат
15:06 - Веронике приходится сложнее всего
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