Давид Варданян: «Мой отец - человек слова» - Mediamax.am

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Давид Варданян: «Мой отец - человек слова»


Фото: Медиамакс


Гость программы «Красная нить» - Давид Варданян, старший сын социального предпринимателя и филантропа, бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна.

 

Обычно он избегает публичности, но задержание отца азербайджанскими властями изменило ситуацию. Давид Варданян говорит, что отец в любой ситуации остается человеком слова, а принимая решение переехать в Арцах, хорошо осознавал все риски.

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - вступление

00:57 – решение Рубена Варданяна переехать в Арцах

02:00 – первая реакция на известие о задержании отца

02:41 – осознанный риск

03:53 – поддержка представителей «Авроры», друзей и партнеров

06:00 – особое место Арцаха в жизни Рубена Варданяна и его приверженность диалогу

08:02 – семья Варданяна продолжает проекты в Армении

09:30 – благотворительность как система ценностей, а не как «хобби»

11:55 – «самое большое счастье – быть в ладах с самим собой»

13:55 -  восхождение на Арарат

15:06 -  Веронике приходится сложнее всего

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