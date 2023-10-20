Джованни Гуайта: «Армяне смогут противостоять комплексу жертвы» - Mediamax.am

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Джованни Гуайта: «Армяне смогут противостоять комплексу жертвы»


Фото: Медиамакс


Иеромонах Иоанн (Джованни Гуaйта) и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» беседуют о трагедии Арцаха, парадоксах христианства и о том, что иногда политикам следует быть «хирургами».

 

Джованни Гуaйта, написавший две книги о геноциде армян 1915 года, считает, что армянам хватит мудрости, чтобы не допустить возвращения комплекса жертвы.

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - вступление

00:45 – Армения сегодня и в конце 90-х

02:50 – чувство гордости vs. рационализм, потеря Арцаха

04:10 – нигде в мире к русским не относятся так хорошо, как в Армении

07:00 – прошлое и будущее

09:00 – политикам, как и хирургам, иногда надо принимать решение об ампутации

11:00 – вероятность возвращения комплекса жертвы

15:20 – несбывшиеся надежды Гарегина Первого на лучший век

18:45 – парадоксы христианства

19:40 -  «наш бог - не Зевс всемогущий»

25:10 -  желание «бороться» с богом проходит с годами

27:00 -  съемки фильма «Родина» в контексте трагедии Арцаха

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