Джованни Гуайта: «Армяне смогут противостоять комплексу жертвы»

Иеромонах Иоанн (Джованни Гуaйта) и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» беседуют о трагедии Арцаха, парадоксах христианства и о том, что иногда политикам следует быть «хирургами».

Джованни Гуaйта, написавший две книги о геноциде армян 1915 года, считает, что армянам хватит мудрости, чтобы не допустить возвращения комплекса жертвы.

Темы беседы:

00:00 - вступление

00:45 – Армения сегодня и в конце 90-х

02:50 – чувство гордости vs. рационализм, потеря Арцаха

04:10 – нигде в мире к русским не относятся так хорошо, как в Армении

07:00 – прошлое и будущее

09:00 – политикам, как и хирургам, иногда надо принимать решение об ампутации

11:00 – вероятность возвращения комплекса жертвы

15:20 – несбывшиеся надежды Гарегина Первого на лучший век

18:45 – парадоксы христианства

19:40 - «наш бог - не Зевс всемогущий»

25:10 - желание «бороться» с богом проходит с годами

27:00 - съемки фильма «Родина» в контексте трагедии Арцаха