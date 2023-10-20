Джованни Гуайта: «Армяне смогут противостоять комплексу жертвы»

Иеромонах Иоанн (Джованни Гуaйта) и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» беседуют о трагедии Арцаха, парадоксах христианства и о том, что иногда политикам следует быть «хирургами».
Джованни Гуaйта, написавший две книги о геноциде армян 1915 года, считает, что армянам хватит мудрости, чтобы не допустить возвращения комплекса жертвы.
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:45 – Армения сегодня и в конце 90-х
02:50 – чувство гордости vs. рационализм, потеря Арцаха
04:10 – нигде в мире к русским не относятся так хорошо, как в Армении
07:00 – прошлое и будущее
09:00 – политикам, как и хирургам, иногда надо принимать решение об ампутации
11:00 – вероятность возвращения комплекса жертвы
15:20 – несбывшиеся надежды Гарегина Первого на лучший век
18:45 – парадоксы христианства
19:40 - «наш бог - не Зевс всемогущий»
25:10 - желание «бороться» с богом проходит с годами
27:00 - съемки фильма «Родина» в контексте трагедии Арцаха
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