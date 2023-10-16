Нарине Бегларян: «Концерн Диалог» - юридическая фирма, меняющая практику

«Самое главное в юридических фирмах – это люди, их знания, опыт, навыки и умение работать в команде», – говорит старший партнер юридической фирмы, адвокат «Концерн Диалог» Нарине Бегларян.

В беседе с Медиамакс она рассказала об особенностях управления фирмой, принципах работы и лидирующем положении в международных рейтинговых списках.

Знания и опыт, которые меняют практику

Юридическая фирма «Концерн Диалог» с 1998 года является надежным партнером юридических и физических лиц во всех отраслях права: от консалтинга до правовой защиты. «Концерн-Диалог» управляется как консалтинговая компания, основываясь на знаниях, опыте, навыках и командной работе сотрудников. В сфере консалтинговых услуг решающим фактором является человек, его знания и опыт, ведь это основной ресурс, посредством которого компания предоставляет услуги. Это то, что «продается» и определяет качество компании.

В основе управления «Концерн Диалог»-ом лежит возможность роста лучших, талантливых сотрудников вплоть до становления акционером компании. У нас есть примеры, когда люди из младшего юриста становились акционерами. В то же время, следует понимать , что акционерами могут стать только действительно талантливые юристы. В нашей компании нет четкого структурного разделения, нет отделов, руководителей, подчиненных и боссов. «Концерн Диалог» работает над различными проектами, каждый из которых имеет свою команду и координатора. Один и тот же специалист может участвовать в нескольких проектах одновременно. Таким образом юрист занимается разными сферами и приобретает опыт в каждой из них.

Ценности и идеи компании внедрил бывший управляющий партнер компании Седрак Асатрян. Господин Асатрян ушел из жизни, но ценности и идеи, внедренные в компанию, продолжают оставаться ориентирами. В их основе лежит идеология специалиста по консалтингу Дэвида Мейстера, согласно которому профессионализм это когда ты продаешь, не просто продавая, а заботясь, когда у тебя есть ценности, которые ты не предаешь.

Создать дополнительную ценность и заботу

Слово «забота» может сбить с толку. Я вовсе не имею в виду, что адвокат должен каждый день звонить клиенту и спрашивать, как дела (улыбается – ред.). «Забота» - это старательный, ответственный подход к работе, своевременное реагирование, всестороннее обдумывание проблем. Забота - когда вы четко сообщаете клиенту, когда ожидать судебный акт по делу и призываете его до тех пор лишний раз не волноваться. К сожалению, многие юристы держат клиентов в «подвешенном состоянии», что противоречит нашим ценностям. Когда мы начинаем работать над тем или иным делом, то чувствуем себя обязанными создавать дополнительную ценность для клиента. Это не обязательно означает выигрыш дела или гарантию его положительного исхода. В целом я считаю такой подход недопустимым. Люди должны избавиться от мышления, требующего гарантий от адвоката, и понять, что решение принимает судья. Хороший адвокат может только сделать все возможное.

Нарине Бегларян Фото: Медиамакс

Простой пример того, что значит создавать ценность: клиент спрашивает юриста: «как получить лицензию?». Возможно, найдутся специалисты, которые ответят: «Вы подаете заявление в уполномоченный орган и в установленном правительством порядке, с которым можете ознакомиться по этой ссылке, получаете лицензию». В этом подходе - «нулевая» ценность. Клиент платит юристу за то, чтобы он рассказал ему, кто является уполномоченным органом, прочитал постановление правительства, все необходимые законы, подзаконные акты, а затем объяснил клиенту всю процедуру. Если клиент все понимает, значит, юрист уже создал ценность.

«Цена вопроса»

«Концерн Диалог» никогда не публикует имена клиентов, если, конечно, само дело не требует публичной кампании. В этом случае мы делаем это по согласованию с клиентом. Это один из наших принципов - мы не хотим рекламировать себя за счет клиента или дела. Могу только сказать, что нет такой сферы, в которой мы не оказывали, не оказываем или не готовы оказывать услуги. Мы участвовали и участвуем в различных и многочисленных судебных делах. Могу смело утверждать, что наша команда по судебным делам является лидером по опыту, особенно в гражданских, административных и арбитражных делах с многоуровневыми и сложными вопросами. Команда компании по уголовным делам также отличается своими профессиональными навыками. Важно отметить, что при определении стратегии и тактики рассмотрения дел совместная работа команды юристов с разным опытом и специализацией положительно влияет на конечный результат.

У нас есть еще одна особенность. Цена, стоимость услуги – это последний пункт, к которому мы обращаемся при встрече с обратившимися к нам людьми. Сначала мы пытаемся понять проблему и чем мы можем помочь и можем ли вообще, после чего рассматриваем «цену вопроса». Если по каким-то причинам мы не можем быть полезны, стараемся правильно перенаправить людей, которые к нам обратились. Например, могут быть случаи, когда желательно решить вопрос путем переговоров, а не через суд.

Мы никогда не уклоняемся от рекомендации мирного решения. При этом в случае сложных проблем мы стараемся сформировать у клиента правильные ожидания. Если вы привлечете специалистов «Концерн Диалог», это не значит, что вопрос обязательно будет решен. Да, мы профессионалы, мы находим исключительные решения, формируем и меняем практику, мы заработали имя и имеем вес, но мы не «Superman». Только пройдя все эти пункты, мы представляем цену предоставляемой услуги. Она формируется в рамках очень простого подхода. Для решения проблемы мы привлекаем наших юристов, используя их знания, опыт и время, поэтому единицей оценки является опыт задействованной команды юристов и время, потраченное на дело. Нам нравится делать работу хорошо, а это значит, что мы тратим на нее много времени. Клиент не всегда может согласиться на такой вариант. Не всегда в том или ином деле возникает необходимость в юристе. Бывает, однако, что клиент сам настаивает на том, чтобы делом занимался юрист. Мы понимаем, что в данном случае он платит за собственное спокойствие и уверенность.

Нарине Бегларян Фото: Медиамакс

Хотела бы уточнить, что участие в судебных заседаниях, как правило, определяется как оплата за заседание, а не исчисляется почасовой оплатой. Должна подчеркнуть, что дороговизна услуг «Концерн Диалог» кажущаяся. Качество наших услуг определенно соответствует цене, которую платит клиент.

Международный независимый рейтинг подтверждает статус компании, предоставляющей услуги премиум-класса

Компания прошла долгий путь формирования своей репутации и доверия среди представителей иностранного и местного бизнеса. У нас есть клиенты, которые на протяжении многих лет обращаются в «Концерн Диалог», если у них возникают проблемы, и рекомендуют нас и наши услуги своим друзьям и знакомым.

Другой вопрос, как с нами начинают сотрудничать иностранные компании. В этом отношении международный рейтинг является очень полезным инструментом. Есть институты, рейтинг которых никогда не подвергается сомнению, а иностранные компании, ищущие партнера в Армении, просто могут открыть список и обратиться к нам как к лидеру армянского рынка.

«Концерн Диалог» находился в числе ведущих юридических фирм в рейтинговых списках Chambers Global и Chambers Europe престижной международной организации Chambers and Partners. Последние два года подряд мы являемся единственной компанией с лидирующим рейтингом (Band 1) среди юридических фирм Армении.

Нарине Бегларян Фото: Медиамакс

Chambers and Partners — профессиональная структура, которая никогда не предоставит рейтинг за деньги, более того, невозможно стать лидером сразу при первом обращении. Чтобы подать заявку, компания заполняет форму, представляет до 20 своих наиболее интересных дел, передает контакты клиентов и партнеров, естественно, с согласия последних. Компания Chambers and Partners сначала изучает представленные дела, чтобы понять, насколько они являются прецедентными и влияют на практику. Затем они беседуют с партнерами и клиентами компании-заявителя. Другими словами, свое мнение о компании высказывают и другие юридические фирмы, только после этого обобщаются и публикуются. Здесь также оцениваются индивидуальные юристы. Практически по такому же принципу работает другая специализированная международная рейтинговая организация Legal 500, где наша компания уже несколько лет подряд входит в высшую рейтинговую группу (Tier 1).

Нарине Бегларян Фото: Медиамакс

Международный рейтинг особенно важен при работе с крупными иностранными компаниями, но это не единственный путь.

Наше членство в сетях TagLaw и Nextlaw, сотрудничество с действующими в отдельных странах местными юридическими организациями позволяют нам создать возможность для армянских клиентов получать качественные услуги в любой стране мира. Благодаря этому сотрудничеству наши клиенты смогли получить услуги в Великобритании, Испании, Эстонии, Кипре, Франции, Дании, Грузии, некоторых штатах США. Если у вас небольшая компания, не имеющая офисов за пределами страны, такие союзы - отличный инструмент для установления новых партнерских отношений.

Юриспруденция- командная работа

В «Концерн Диалог»-е юридическая деятельность - это командная работа, потому что даже самый лучший юрист не может оценить дело с разных углов, как это сделала бы команда юристов. Лучшие решения можно найти, основываясь на мнениях и опыте людей с разным мышлением. Конечно, сегодня есть проблемы в сфере человеческих ресурсов. Прежде всего, вместе работают специалисты разных поколений, мышление которых очень разное. Но важно слушать, понимать, учиться друг у друга. Процесс привлечения новых сотрудников усложнился. Эту проблему фиксируем не только мы, но и работодатели всех отраслей.

На объявления о вакансиях перестали реагировать работники, причем не только юристы со стажем, но и те, кто окончил вуз всего два-три года назад. Это сужает выбор. Лично для меня другая большая проблема заключается в том, что студенты очень рано начинают работать, со второго курса, в результате чего они не уделяют достаточно времени учебе и испытывают недостаток знаний во время работы. Это прискорбно, потому что знание – это не запоминание законов, а понимание юриспруденции. Закон может измениться через два месяца, но юрист должен понимать лежащую в его основе логику, теорию права. Сделать это можно только овладев теоретическими знаниями, вместо этого многие хотят как можно скорее приступить к практике, не осознавая, что без достаточных теоретических знаний они будут неконкурентоспособными.

Нарине Бегларян Фото: Медиамакс

Проблемой также становится обеспечение равного участия представителей разных полов на рабочем месте. Сегодня право изучают в основном женщины, что затрудняет соблюдение баланса между количества женщин и мужчин в команде, что я не считаю положительным явлением, поскольку баланс представителей разного пола позволяет включать специалистов с разным мышлением и оценивать проблему с разных точек зрения.

Как мы выбираем работников – очень сложно (смеется – ред.). Помимо знаний и степени бакалавра права, важен тип человека. Сотрудник «Концерн Диалог»-а должен быть обучаемым и смелым, любящим вызовы и перемены. Взамен наша компания предлагает интересную работу, высокую и регулярно пересматриваемую зарплату и безграничные возможности для обучения. Если вы еще и талантливый юрист с уникальным мышлением, то вас могут повысить до статуса акционера компании.

Яна Шахраманян

Фотографии: Эмин Аристакесян