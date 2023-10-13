При содействии фонда Рубена Варданяна в Алидзоре открылся общинный центр

Ереван /Медиамакс/. В Алидзоре открылся общинный центр для реализации проектов в области образования, культуры и спорта.

Алидзорский общинный центр создан и будет действовать на основе успешной модели и опыта Дилижанского общинного центра (Dilijan Community Center). Дилижанский общинный центр основан в 2014 году по инициативе общественного деятеля и филантропа Рубена Варданяна и его супруги Вероники Зонабенд и за годы своей деятельности стал объединяющей и воодушевляющей площадкой в общинной жизни Дилижана.

Алидзорский центр также открылся при содействии фонда Рубена Варданяна.

На состоявшейся 11 октября церемонии открытия Центра руководитель Дилижанского общинного центра Арминэ Оганнисян отметила, что они готовы поделиться накопленным за 9 лет работы богатым опытом с коллегами из Алидзора.

«Мы верим в силу сообщества и надеемся, что открытие Центра станет началом новой, более яркой главы в жизни общины. Открывая общинный центр, мы хотим создать место, где каждый сможет раскрыть свои возможности, обрести новые навыки и найти поддержку. Благодаря центру мы сможем решать насущные проблемы сообщества и делать его устойчивее», - отметила Арминэ Оганнисян.

Руководитель укрупнённой общины Татев Самвел Лалаян и заместитель руководителя общины Марат Герасимян выразили благодарность за содействие в открытии подобного Центра в их общине.

На открытии присутствовал старший сын Рубена Варданяна Давид Варданян. Выразив благодарность всем тем, благодаря кому стало возможно осуществить эту инициативу, он выразил уверенность, что центр старен любимым местом для детей и взрослых, способствуя дальнейшему развитию Алидзора.

«Много лет назад мои родители приняли решение открыть общинный центр в Дилижане, чтобы помочь создать пространство для местного населения, для детей, для взрослых, где бы проводились образовательные, культурные и другие мероприятия. Время показало, что эта инициатива действительно эффективна для общины. И сейчас я рад, что при содействии фонда Рубена Варданяна такой центр открывается также в Алидзоре. Если бы мой отец мог, он бы сейчас лично был здесь», - сказал Давид Варданян. Он также выразил благодарность всем жителям Сюника, которые помогали и помогают нашим соотечественникам из Арцаха в этот тяжёлый момент.