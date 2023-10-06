Защиту Рубена Варданяна осуществляет адвокат, выбранный его семьей

Ереван /Медиамакс/. Аппарат омбудсмена Азербайджана сообщил, что защита прав Рубена Варданяна в период следствия осуществляется адвокатом, выбранным его семьей.

«В ходе визита, состоявшегося 3 октября 2023 года, Рубен Варданян был заслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, на его обращения были даны ответы на месте. Он выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел предварительное медицинское обследование и проблем со здоровьем у него нет. Обеспечены телефонный разговор с членом семьи, прием передач, пользование библиотекой и доступ к информации. При этом защита прав арестованного в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи», - говорится в сообщении.