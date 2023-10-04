Ереван /Медиамакс/. Российские деятели культуры, науки и образования выступили с обращением в поддержку Рубена Варданяна.

В обращении говорится:

«27 сентября сотрудники пограничной службы Республики Азербайджан задержали и поместили под стражу нашего друга и коллегу Рубена Варданяна. Уже неделю о его состоянии нет никаких сведений.

Рубен Варданян – социальный предприниматель, филантроп, а также создатель первой в России бизнес-школы «Сколково», много сделавший для развития образования и благотворительности в нашей стране и далеко за ее пределами. Он всегда выступал против насилия в любых его проявлениях и формах, за равноправный диалог в любых обстоятельствах, даже если противоречия кажутся неразрешимыми, а вражда - непримиримой.

Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьёй и вернуться к созидательной работе во благо людей»

Обращение подписали:

Александр Аузан, профессор

Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза»

Александр Архангельский, писатель

Александр Асмолов, заслуженный профессор, психолог

Евгений Водолазкин, писатель

Александр Волошин, председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково»

Александр Гельман, драматург, общественный деятель

Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост»

Сергей Ениколопов, психолог

Наум Клейман, киновед и историк кино

Марк Курцер, врач, создатель сети клиник «Мать и дитя»

Михаил Куснирович, соучредитель Московской школы управления «Сколково», предприниматель

Марина Лошак, куратор, директор ГМИИ имени А. С. Пушкина 2013-2023

Павел Лунгин, народный артист России, режиссер

Михаил Погосян, авиаконструктор

Ольга Свиблова, искусствовед

Александр Сокуров, народный артист России, кинорежиссёр

Наталья Солженицына, общественный деятель

Николай Солодников, журналист

Нюта Федермессер, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»

Татьяна Черниговская, профессор

Борис Эйфман, хореограф.