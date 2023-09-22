«Киноклуб Ереван» объявил о переносе ряда мероприятий

Ереван /Медиамакс/. «Киноклуб Ереван» объявил сегодня о переносе ряда мероприятий, намеченных на ближайшие недели.

В сообщении говорится, что ретроспективные показы фильмов Андрея Смирнова и Ларса Фон Триера переносятся на декабрь, а спектакль «Мой внук Вениамин» состоится в январе 2024 года.

Все купленные билеты останутся действительными.

«В эти трагические дни наш коллектив всей душой переживает происходящее в Армении - стране, которая нас тепло приняла и поддерживала наши инициативы. Проводить сейчас развлекательные мероприятия неуместно и кощунственно», - говорится в сообщении «Киноклуба Ереван». --0-