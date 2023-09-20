Акция протеста пройдет перед офисом канцлера Германии - Mediamax.am

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Акция протеста пройдет перед офисом канцлера Германии


Фото: Nora Erdmann

Фото: Nora Erdmann

Фото: Nora Erdmann

Фото: Nora Erdmann

Фото: Nora Erdmann


Ереван /Медиамакс/. 23 сентября перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца пройдет акция протеста против геноцида в Арцахе.

Акцию совместно организуют немецкая общественная организация Society for Threatened Peoples, рабочая группа Recognition Against Genocide, for International Understanding, Центральный совет армян Германии и Немецкая епархия Армянской Апостольской церкви.

Фото: Nora Erdmann

23 августа этими организациями была организована акция протеста перед офисом канцлера Германии с требованием принять меры по предотвращению геноцида в Арцахе.

Фото: Nora Erdmann

7 сентября организация Society for Threatened Peoples предупреждала правительство Германии, что Азербайджан готовит нападение на Арцах.

 

Организаторы акции протеста 23 сентября призывают армян, проживающих в Германии, присоединиться к ней.

 

Акция начнется в 12:00 часов и продлится до 15:00 часов.

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