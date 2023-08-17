На следующей неделе стартуют регулярные рейсы Ереван-Капан

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил сегодня Сюникскую область авиарейсом Ереван-Капан.
«Сегодня мы зафиксировали, что уже готовы к выполнению регулярных рейсов Ереван-Капан.
19 августа по случаю Дня Капана состоится представительский рейс, после которого со следующей недели начнутся регулярные рейсы», - сказал Никол Пашинян.
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