На следующей неделе стартуют регулярные рейсы Ереван-Капан

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил сегодня Сюникскую область авиарейсом Ереван-Капан.

«Сегодня мы зафиксировали, что уже готовы к выполнению регулярных рейсов Ереван-Капан.

19 августа по случаю Дня Капана состоится представительский рейс, после которого со следующей недели начнутся регулярные рейсы», - сказал Никол Пашинян.