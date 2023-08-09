Гостями «Уроков Армении» будут Армен Дарбинян и Стас Жицкий

Ереван /Медиамакс/. 9 августа в 20:00 часов в пространстве Common Ground Books and Spirits (Баграмяна, 6) состоится вторая встреча из серии «Уроки Армении».

Профессор, ученый и государственный деятель Армен Дарбинян и художник, дизайнер, преподаватель Школы дизайна Высшей школы экономики Стас Жицкий обсудят: чем схожи и чем отличаются молодые жители Армении и России, что они думают о происходящем и почему на них вся надежда.

«Уроки Армении» - серия диалогов о влиянии эмиграции на Армению и наоборот, которые ведут журналист, специалист по коммуникациям Александра Ливергант и

директор Медиамакс Ара Тадевосян.

Вход на мероприятие свободный.