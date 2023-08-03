В Дилижане пройдет семейная книжная ярмарка - Mediamax.am

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В Дилижане пройдет семейная книжная ярмарка


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Ереван /Медиамакс/. Пространство Common Ground Books and Spirits (Баграмяна, 6) приглашает 5-6 августа принять участие в семейной книжной ярмарке в городском парке Дилижана.

«Вместе с нашими партнерами Impulse Management Company мы решили устроить книжный праздник для всей семьи и познакомить наших маленьких читателей и их родителей с новинками и бестселлерами. В программе презентации, игры, встречи с издателями и авторами», - говорится в сообщении организаторов.

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