Первый в истории армянин взошел на вершину K2

Ереван /Медиамакс/. Арно Тер-Сааков стал первым в истории армянином, покорившим K2 (Чогори) - вторую вершину мира (8611 метров).

Арно Тер-Сааков совершил восхождение в составе команды клуба «7 Вершин».

27 и 28 июля на вершину K2 взошли две команды - клуба «7 Вершин» и клуба «8000» в количестве 8 участников, 2 высотных операторов и 10 шерпов.

«Восхождение проходило в плохую погоду, при плохом состоянии маршрута. Но ребята выдержали. Старт был из предпоследнего лагеря, так как погода не позволила полностью обработать маршрут до старта. Это большое достижение, так как гора К2 является самым сложным восьмитысячником мира. И это самое массовое восхождение на К2 в истории российского альпинизма», - сказал президент клуба «7 Вершин» Алексей Абрамов.

Фото: архив Арно Тер-Саакова

Арно Тер-Сааков ведет телеграм-канал, посвященный экспедиции на K2:

Живущий в Латвии Арно Тер-Сааков в 2019 году покорил высочайшую вершину мира – Эверест (8847 метров).

Арно Тер-Сааков возглавляет туристическую компанию Alida turs, является одним из лидеров армянской общины Латвии.