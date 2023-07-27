В аэропорту «Звартноц» открылась фотовыставка «Служение»

Ереван /Медиамакс/. В зале вылетов аэропорта «Звартноц» сегодня открылась передвижная фотовыставка «Служение».

Живущая в Степанакерте фотограф Нарине Карапетян рассказывает о жителях Арцаха, которые в тяжелейших условиях не перестают оставаться людьми и заботится о животных, многие из которых оказались на улице вследствие войны. В условиях блокады ситуация ещё больше усугубилась.

«Звартноц» стал второй площадкой для фотовыставки «Служение». Официальное открытие состоялось 17 июля в парке имени Дианы Абгар в Ереване. Целью выставки в аэропорту является как можно шире осветить проблему заблокированного Арцаха в мире открытых границ.

С жителями Степанакерта можно «встретиться» в аэропорту до 10 августа.

Далее выставка будет доступна широкой аудитории в парке центра TUMO в Ереване (11-25 августа), в центре TUMO в Гюмри (27 августа-7 сентября), в городском парке Дилижана (9-19 сентября), а также на площадке государственного драматического театра в Горисе (22-30 сентября).

Выставка позволяет поднять проблему блокады в Арцахе в новом ракурсе, объединить усилия мирового сообщества зоозащитников, экоактивистов, ветеринаров и всех неравнодушных, которым важны все жизни. В рамках проекта на сайте фонда «ВИВА» открыт сбор средств на оснащение первого бесплатного кабинета ветеринарной помощи в Арцахе, приобретение медикаментов, вакцин для животных.