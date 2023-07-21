Гражданская миссия ЕС провела 500-е патрулирование в Армении - Mediamax.am

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Гражданская миссия ЕС провела 500-е патрулирование в Армении


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Ереван /Медиамакс/. 20 июля гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) осуществила свое 500-е патрулирование.

В сообщении миссии говорится, что оно осуществлялось из Гориса «с целью наблюдения за военными и иными передвижениями с армянской стороны в сторону Лачинского коридора».

 

Комментируя 500-е патрулирование, глава миссии Маркус Риттер сказал:

 

«Я рад, что мы, наконец, приближаемся к полноценной работе миссии, и хочу поблагодарить за это всех партнеров в Армении и Брюсселе».

 

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В сообщении говорится, что в течение первых пяти месяцев своей работы миссия наблюдала за ситуацией на границе Армении и Азербайджана из пунктов в Джермуке, Горисе и Мартуни.

 

Треть патрульных оценивала ситуацию в сфере безопасности, а остальные были сосредоточены на воздействии конфликта на гражданское население в приграничных регионах Армении.

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