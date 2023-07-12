Александр Архангельский и Давид Матевосян прочитают отрывки из «Уроков Армении»

Ереван /Медиамакс/. 13 июля в 20:00 часов в пространстве Common Ground Books and Spirits (Баграмяна, 6) состоится первое мероприятие из серии «Уроки Армении».

Писатель, публицист Александр Архангельский и режиссер, основатель центра и фонда «Грант Матевосян» Давид Матевосян прочитают отрывки из «Уроков Армении» Андрея Битова, после чего состоится разговор о связях между Арменией и Россией для людей разных поколений, о дружбе Андрея Битова с Грантом Матевосяном.

Вход на мероприятие свободный.

«Уроки Армении» - серия диалогов о влиянии эмиграции на Армению и наоборот, которые будут вести журналист, специалист по коммуникациям Александра Ливергант и

директор Медиамакс Ара Тадевосян.

Как эмигранты изменили Армению сейчас и как изменят в будущем? Как меняются они сами под влиянием жизни в стране? Есть ли вещи, в которых мы никогда не сойдемся? Эти и другие темы будут обсуждаться в серии диалогов «Уроки Армении».