В Common Ground состоялась встреча с автором книги «Две рок-звезды, две девочки и Арарат» - Mediamax.am

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В Common Ground состоялась встреча с автором книги «Две рок-звезды, две девочки и Арарат»


Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс


9 июля в пространстве Common Ground Books and Spirits (Баграмяна, 6) состоялась встреча с автором книги «Две рок-звезды, две девочки и Арарат» Ара Тадевосяном.

Фото: Медиамакс

Книга была опубликована издательством Newmag на армянском летом 2020 года, а русская версия была издана весной 2023 года. Обе версии появились на свет благодаря партнеству с АйДи Банком.

Фото: Медиамакс

Ара Тадевосян рассказал, что начал писать книгу еще в 2010 году, потом надолго забросил и вернулся к работе только в начале 2020 года.

Фото: Медиамакс

«В январе, сразу после новогодних праздников, внутренний голос сказал, что либо я напишу книгу в этом месяце, либо не сделаю этого никогда», - признался автор.

Фото: Медиамакс

Ара Тадевосян рассказала о некоторых фрагментах проекта Armenia Grateful 2 Rock/Rock Aid Armenia, которому посвящена книга.

Фото: Медиамакс

Вечер был не только литературным, но и музыкальным - гости вечера посмотрели несколько видеоклипов с участием героев книги, первый из которых был снят в далеком 1989 году, а последний - в 2019-м.

Фото: Медиамакс

Русскую и армянскую версии книги «Две рок-звезды, две девочки и Арарат» можно приобрести на сайте издательства Newmag с бесплатной доставкой по ссылкам:

 

Армянская версия: https://newmag.am/book/rockstar   

 

Русская версия: https://newmag.am/book/two-rockstar-two-girls-and-ararat

 

Книга продается также в книжных магазинах.

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