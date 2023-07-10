В Common Ground состоялась встреча с автором книги «Две рок-звезды, две девочки и Арарат»

9 июля в пространстве Common Ground Books and Spirits (Баграмяна, 6) состоялась встреча с автором книги «Две рок-звезды, две девочки и Арарат» Ара Тадевосяном.
Фото: Медиамакс
Книга была опубликована издательством Newmag на армянском летом 2020 года, а русская версия была издана весной 2023 года. Обе версии появились на свет благодаря партнеству с АйДи Банком.
Фото: Медиамакс
Ара Тадевосян рассказал, что начал писать книгу еще в 2010 году, потом надолго забросил и вернулся к работе только в начале 2020 года.
Фото: Медиамакс
«В январе, сразу после новогодних праздников, внутренний голос сказал, что либо я напишу книгу в этом месяце, либо не сделаю этого никогда», - признался автор.
Фото: Медиамакс
Ара Тадевосян рассказала о некоторых фрагментах проекта Armenia Grateful 2 Rock/Rock Aid Armenia, которому посвящена книга.
Фото: Медиамакс
Вечер был не только литературным, но и музыкальным - гости вечера посмотрели несколько видеоклипов с участием героев книги, первый из которых был снят в далеком 1989 году, а последний - в 2019-м.
Фото: Медиамакс
Русскую и армянскую версии книги «Две рок-звезды, две девочки и Арарат» можно приобрести на сайте издательства Newmag с бесплатной доставкой по ссылкам:
Армянская версия: https://newmag.am/book/rockstar
Русская версия: https://newmag.am/book/two-rockstar-two-girls-and-ararat
Книга продается также в книжных магазинах.
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