Армен Геворгян: «Дружить в новом мире будет сложно»

Депутат Национального Собрания Армении Армен Геворгян предоставил Медиамакс текст своего выступления на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Национального собрания Беларуси, состоявшегося в Минске.

Уважаемые коллеги,

Уже становится простой банальностью утверждения о том, что мир вступает в новую эпоху отношений, где отступает односторонняя гегемония и возникают новые центры влияния и амбиций, или о том, что начинается эпоха нового миропорядка. Очевидно только то, что мир вступил в эпоху радикальных трансформаций и пока все в процессе, в движении и рассчитывать на глобальную стабильность и предсказуемость на ближайшее десятилетие уже не приходится.

Предстоящие несколько лет будут периодом оформления новых амбиций, они будут по своим масштабам глобальными или региональными, временем распада действующих форматов международного сотрудничества, особенно по вопросам безопасности, переосмысления и рефлексии действующих региональных организаций, их переформатирования.

Вместе с тем, очевидны ряд обстоятельств:

• мир не готов к третьей мировой войне, так как будет трудно удержаться от ядерного компонента, что означает конец всему;

• миру не избежать нового передела политических границ, что в конце концов разрядит высокий потенциал конфликтности, удовлетворит накопившиеся амбиции и привнесет некоторое затишье;

• нарастает милитаризация экономик и усиление военно-промышленного комплекса, в торгово-экономических отношениях наблюдается локализация торговли;

• происходит изменение парадигмы незыблемости собственности как основы современных либеральных отношений и распад идеологий и ценностных парадигм (либерализм, консерватизм);

• обладание значительными природными ресурсами или возможностью влияния на процесс их распределения и транспортировки становятся решающими факторами для продвижения или защиты собственных национальных интересов. В целом идет суверенизация экономических связей через новые пути кооперации и минимизации зависимостей.

К сожалению, в предстоящем процессе выстраивания новой глобальной архитектуры международных отношений будут и государства выгодополучатели, будут и государства лузеры (потеря суверенитета и развал, территориальные потери и др). При этом, альянсы будут формироваться между странами с разными политическими режимами, в зависимости от стратегических целей и интересов договаривающихся сторон, а в некоторых случаях этно-религиозные факторы станут решающими для продвижения блоковых интересов. В период общей глобальной турбулентности страны будут манипулировать своими ресурсами и возможностями, показывать свою ценность и значимость. Каждый будет стремиться в условиях новой неопределенности добиваться максимально выгодных для себя решений и обезопасить от потенциальных рисков. Дружить в новом мире будет сложно.

Армен Геворгян Фото: Медиамакс

Тем временем, нам же надо исходить из того, что основная борьба в Евразии будет продолжаться за так называемое стратегическое присутствие в серединных государствах, то есть тех, которые оказались между Россией и остальным миром по итогам развала Советского Союза. Основные изменения сложившегося баланса сил будет происходить традиционно на Евразийском континенте. Здесь потенциал напряжённости накапливался не только за последние десятилетия. Он стал складываться и нарастать сразу после Первой мировой войны. Распад Советского Союза в определенном смысле обострил заложенные в прошлых решениях большевиков по национальной политике элементы нестабильности и противостояния в том числе на Южном Кавказе.

Для нашего региона и для моей страны, в частности, особенно важно понимание того, что сегодня в регионе разворачивается конкуренция двух долгосрочных геополитических стратегий – евразийская интеграция России, и пан-тюркская экспансия Турции. Если мотивация и задачи стратегии евразийской интеграции понятны и объективны в силу сложившихся исторических условий и причин, то важно обозначить мотивацию и основные задачи пан-тюркской экспансии, понимая под ней стремление союза западных стран стратегически максимально глубоко и долговременно закрепиться в регионе. Для этого им необходимы:

- Вытеснение России из региона, смена политического режима в Иране и усиление роли Турции, то есть смена основного регионального игрока;

- Свободный доступ и беспроблемная транспортировка энергоресурсов Каспийского региона;

- Ограничение транзитных и логистических возможностей России, Ирана и Китая по маршрутам Север-Юг, Восток – Запад.

Развитие геополитического расклада в нашем регионе сегодня во многом определяется не только общемировыми процессами, межгосударственными отношениями, вопросами качества власти в соответствующих странах, но и ситуацией вокруг Украины. Еще недавно многим казалось, что оптимально процессы для армянской стороны ограничены 2025 годом – сроком пребывания миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Но оказалось, что так называемая мирная повестка дня между Арменией и Азербайджаном, активно продвигаемая западными странами на фоне украинского конфликта, создала новую ситуацию на земле.

Нужно четко понимать и осознавать, что геополитическим продолжением признания Арменией территориальной целостности Азербайджана с Нагорным Карабахом в его составе и подписания мирного соглашения будет постановка вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания российского миротворческого контингента и вообще российского военного присутствия на Южном Кавказе. Но самое главное то, что такое развитие событий создает потенциальную перспективу нового геноцида армян Нагорного Карабаха на своей исторической Родине и ее последующей потери, точно так как это произошло с армянами в Нахичеване в годы советского Азербайджана. Если мирное соглашение с Азербайджаном оставит открытым коренной вопрос конфликта – право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, то его решение опять же будет миссией не только сегодняшних, но и будущих поколений армянства. Понятно, что в сложившихся условиях действующим поколениям найти окончательное компромиссное решение по Карабаху не удастся, но если и не будут обозначены политические подходы по проблеме, то и мира как такового в регионе не будет.

Поведение Азербайджана, в том числе и территориальные претензии к Республике Армения и оккупация за последние два года частей ее суверенной территории, удержание армянских граждан в плену в Баку, блокада Лачинского коридора, являющейся прямым нарушением положений трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, невыполнение Азербайджаном решений международных судебных инстанций – все это говорит о том, что власть в Азербайджане не договороспособная, она находится в эйфории и в определенном смысле чувствует свою безнаказанность. Это чувство возрастает вместе с зависимостью западных партнеров от энергетических ресурсов Азербайджана и новых ожиданий от него в конфронтации с Ираном.

Такому поведению Азербайджана во многом также способствует и положение дел внутри ОДКБ, где некоторые ее члены в силу ряда причин по сути поддерживают Азербайджан, официально поздравляя его с победой в 44-дневной войне 2020 года. К сожалению, геополитические стратегические интересы военно-политической организации зачастую становятся заложниками этно-религиозной общности и текущих факторов. Должно быть четкое понимание, что поддержка Азербайджана за счет интересов армянского народа это в том числе усиление тюркской экспансии в регионе за счет ослабления роли и значения России, как системообразующего члена ОДКБ.

Армен Геворгян Фото: Медиамакс

С учетом нашего общего членства в таких интеграционных проектах как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ нам важно честно и открыто оценить качество процессов, которые протекают в них. В последнее время мне приходится на различных международных площадках говорить о политике двойных стандартов. В этом смысле мы должны исключить такие явления в рамках нашего блокового военно-политического сотрудничества, иначе в нем начнется развиваться многослойная и разнонаправленная динамика отношений, которая никак не будет способствовать сплоченности и единству.

Война на Украине окончательно сменила так называемый тренд развития. Вместо глобализации начинается локализация торгово-экономических отношений и логистических связей, а также милитаризация как политического дискурса, так и экономик. Мы становимся свидетелями разделения мира не только на либеральный Запад и консервативный Восток, но и на Глобальный Север и Глобальный Юг. Освоение космоса и Арктики будут ключевыми направлениями стратегической конкуренции и противостояния, а основная борьба в краткосрочной перспективе развернется за решающее влияние на, в основном нейтральный, глобальный Юг.

Разрушение основного механизма сдерживания после второй мировой войны в виде отсутствия гегемонии одного из глобальных центров влияния, а также последние 30 лет экспериментов привели мир к появлению вместо глобальной системы безопасности так называемых региональных измерений безопасности.

Уже прослеживается, что основными триггерами международных процессов будут, так называемые оси влияния США – Европа, с одной стороны, и Россия-Китай, с другой. Если первая трансатлантическая ось сформирована и ей нужны лишь новые стимулы для роста и стабильности, то вторая – евразийская пока находится в процессе фиксации мотивации своего появления и поиска путей институционализации своих амбиций. Эти оси влияния в свою очередь будут приводить к появлению так называемых треугольников безопасности. Будут появляться региональные и над-региональные треугольники, например, Россия-Китай-Иран, Россия-Китай-Белоруссия, США-Канада-Европа, США-Европа-Польша, США-Европа-Турция и другие.

Хотел хотел бы отметить, что, несмотря на сложные и глубоко противоречивые факторы стабильности и благополучия на Южном Кавказе мы можем найти общее для многих проблем решение в построении новой архитектуры безопасности Южного Кавказа. Она может исходить из того, что должны быть сведены к минимуму риски военных действий с учетом особенностей этно-религиозного характера проживающих народов, ресурсной (углеводороды и вода) обеспеченности региона, его транзитно-коммуникационного потенциала, а также оптимального расклада сил и средств взаимного сдерживания. Все стороны должны стремиться к формированию в регионе общей зоны, свободной от рисков будущих войн. Для этого в первую очередь нужно найти оптимальную формулу совместного бесконфликтного соседства, когда титульные нации не будут стремиться к ограничению права на самоопределение, а также разумные механизмы регионального диалога и сотрудничества.

Армен Геворгян Фото: Медиамакс

Совместными могут стать задачи по разработке и реализации новых проектов транспортных и энергетических коммуникаций и их совместной защиты. Можно добиться максимальной диверсификации инвестиций в регион, рассматривая его как общий рынок сбыта, с интегрированными транспортными коммуникациями и максимально синхронизированное региональное пространство государственного администрирования (таможня, пограничный контроль и др).

В заключение хотел бы отметить, что в предстоящие несколько лет будет нарастать геополитическая турбулентность. Мудрость, прозорливость и прагматизм действующих государственных деятелей и политических элит должны обеспечить, чтобы все новые решения появлялись и оформлялись максимально быстро и без больших человеческих потерь.