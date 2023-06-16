Александр Сокуров: «Вы же великие, что же вы себя уберечь не можете?»

Кинорежиссер Александр Сокуров и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» беседуют о вопросах войны и мира, культуры и просвещения, отношениях России и Армении.

Александр Сокуров считает, что Армения должна сама строить свое будущее, а не оставаться в «гнетущей зависимости» от России. Он уверен, что Армения обладает потенциалом, чтобы построить мощную экономику и стать самодостаточной.

Темы беседы:

00:00 - начало

01:35 – война и культура, большие имена и тени

05:00 – когда и как возникают войны

06:45 – просвещение и образование в эпоху упрощений

11:25 – «тихая, невидимая война»

14:05 – ответственность одного человека и споры между «уехавшими» и «оставшимися» 17:00 – никто не понимает – в каком сложном положении находится русское общество

19:25 – обращение Сокурова, написанное в октябре 2020 года, люди и территории

23:05 – уступки не умаляют аппетитов противника

24:44 - «а если нет, то побеждайте тогда»

25:25 - «раздавленный» Пашинян на инаугурации Эрдогана

28:00 - «нельзя древнему народу строить будущее, надеясь на помощь извне»

31:50 - Россия, Армения и параллели с Крымом

34:50 - Россия не сможет выполнять многие обещания

35:30 - «очень важно, чтобы Армения была самодостаточной и мощной»

37:00 - «будьте твердыми»

39:05 - «армянская диаспора повернулась спиной к родине»

40:10 - противник Армении одержал «пиррову победу»

41:35 – «вы же великие»

Благодарим телеграм-канал «Киноклуб Ереван» (https://t.me/YerevanKino) за содействие в организации беседы с Александром Сокуровым. «Киноклуб Ереван» устраивает показы авторского кино и встречи с режиссерами, ставит спектакли, проводит мастер-классы по кинематографии.