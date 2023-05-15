С помощью российских миротворцев подарки дошли до детей Арцаха - Mediamax.am

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С помощью российских миротворцев подарки дошли до детей Арцаха


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Ереван /Медиамакс/. При непосредственной поддержке руководства российской миротворческой миссии в Арцахе удалось доставить детям Мартунинского района Арцаха приготовленные для них с декабря подарки.

Основная школа № 196 имени Ашота Навасардяна в ноябре 2022 года инициировала благотворительную акцию, в рамках которой ученики, преподаватели и сотрудники образовательного комплекса подготовили игрушки и другие новогодние подарки для школьников Мартунийского района Арцаха. Однако из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а затем и блокады Арцаха доставить подарки не удавалось.

 

В итоге дирекция школы обратилась к руководству российской миротворческой миссии, которая оперативно помогла доставить в Арцах в 23 больших ящиках подарки, которые уже доставлены адресатам.

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С помощью российских миротворцев подарки дошли до детей Арцаха
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