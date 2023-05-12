Ереван /Медиамакс/. 17-21 июля в Цахкадзоре пройдет летняя литературная школа «Сохранение современности - сохранение суверенности. Литературные практики эпохи реванша империй».

В школе будут работать три секции: проза, поэзия, драматургия (мастера Майя Кучерская, Армен Оганян и Марк Липовецкий), литературная критика (мастера Галина Юзефович и Александр Архангельский) и литературный перевод (мастера Лилит Меликсетян, Александра Борисенко, Ольга Дробот, Виктор Сонькин).

Специальный гость школы – Наринэ Абгарян.

Работа всех мастерских будет сконцентрирована вокруг единой темы: выявление и осмысление непреодоленных (и часто не преодолеваемых) имперских травм и комплексов в словесности, в языке, в ключевых образах школьного литературного канона, в философском наследии.

Приём в Школу осуществляется на конкурсной основе, на основании мотивационных писем. Организаторы просят каждого соискателя написать о себе: кто вы и откуда; чем для вас интересна и важна именно эта школа; есть ли у вас публикация; учились ли вы ранее у кого-то из мастеров школы.

Письма объемом 2000-3000 знаков следует отправить на адрес svobodnoeslovo2023@gmail.com до 5 июня 2023 года.

Оргкомитет располагает 16 грантами на бесплатное участие в школе. Выигравшие грант оплачивают только свои транспортные расходы. Размещение в этом случае двухместное.

Остальные оплачивают свое проживание и питание самостоятельно- 57 000 драмов в день.

Организатор школы - Пен Армении при участии других Пен-центров при поддержке Фонда Фридриха Наумана.