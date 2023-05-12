Михаил Алексеевский расскажет в Ереване «как мы (не) читаем книги в цифровую эпоху»

Ереван /Медиамакс/. 13 мая в Ереване состоится лекция городского антрополога Михаила Алексеевского «Антропология чтения: Как мы (не) читаем книги в цифровую эпоху».

Начавший заниматься изучением чтения 10 лет назад приглашенный преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Михаил Алексеевский объяснит, какие методы исследования читательских предпочтений существуют в социальных науках, покажет, как различаются практики чтения в крупных городах и в провинции, расскажет, какую роль на наши представления о хороших и плохих книгах оказывают уроки литературы.

Лекция состоится на русском языке в Common Ground (проспект Баграмяна, 6) в 20:00 часов. Стоимость билета – 2 000 драмов.