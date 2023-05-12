В Ереване пройдет конференция «Авангард как философия будущего»

Ереван /Медиамакс/. 18-21 мая в Ереване пройдет международная конференция «Авангард как философия будущего».
Конференция пройдет в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна.
Желающие могут присутствовать на конференции в качестве слушателей без предварительной записи.
***
Программа конференции
18 мая
18:00. Круглый стол. Авангард. Точка пересборки
19 мая
10:10. Илья Доронченков. Выставки «Золотого руна» как «точка сборки» авангарда (1908–1910)
10:40. Isabel Wünsche. The Promises of Abstraction in the Russian Avant-garde
11:10. Жан-Филипп Жаккар. Следует ли бояться «Черного квадрата»?
12:00. Нина Гурьянова. Сергей Третьяков: искусство как идеология
12:30. Глеб Ершов. Павел Филонов: образы сопротивления и отверженности. Судьба авангарда как философия будущего
13:00. Надежда Подземская. Презентация книги. Василий Кандинский. О духовном в искусстве = Uber das Geistige in der Kunst: полное критическое издание с дополнениями и другими текстами о науке об искусстве.
14:30. Корнелия Ичин. Юрий Деген и тифлисские авангардисты
15:00. Елена Кусовац. Авангардистские приемы в романах «Парижачьи» и «Восхищение» Ильи Зданевича – Ильязда
15:30. Дмитрий Козлов. «Новый» Лазаря Лисицкого. Попытка интерпретации
16:00. Валерий Дымшиц, Александр Иванов. От «Старого Сиона» до «Нового Эрушолаима» (поэма Ильи Сельвинского «От Палестины до Биробиджана»: контексты и комментарии)
17:00. Вадим Басс. Моисей Гинзбург: авангард как преемственность, модернист как историк
17:30. Гаяне Шагоян. Раннесоветский Ленинакан: между ориентализмом и конструктивизмом
18:00. Константин Учитель. Новая западная опера на советской сцене 1920-х годов и проблемы изучения театрального и музыкального авангарда.
20 мая
10:10. Андрей Россомахин. Презентация книг серии Avant-Garde Издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге
10:40. Дарья Сорокина. Психовосприятие и дисциплина «Цвет» во ВХУТЕМАСе
11:10. Надежда Подземская. К вопросу о конфликте Кандинского и Родченко в ИНХУКе в 1920 году
12:00. Екатерина Иванова. «Научность» в ГИНХУКе: между объективностью и субъективностью
12:30. Ирина Карасик. К истории репрезентаций авангарда в Русском музее. Экспозиция 1935 года – последняя перед «отменой»
13:00. Андрей Ефиц. «Кубики, квадратики, кружочки»: авангард в советских художественных музеях в 1936–1941 годах
14:30. Данила Люкшин. Сюрреализм в ГАХН и ГМНЗИ в 1920–1930-е годы: представления советских критиков о месте направления в эволюции нового западного искусства
15:00. Елена Кочнева. Борис Шапошников (1890–1956) как теоретик и популяризатор авангарда в России
15:30. Василиса Шливар. Блокада авангарда в поэзии Геннадия Гора
16:30. Хенрик Баран. Мифы Хлебникова и мифы о Хлебникове
17:00. Елена Глуховская. «Немой голос почерка» в футуристических книгах
17:30. Наталия Мазур. Трамвай в будущее.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.