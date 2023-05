В Ереване пройдет конференция «Авангард как философия будущего»

Ереван /Медиамакс/. 18-21 мая в Ереване пройдет международная конференция «Авангард как философия будущего».

Конференция пройдет в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна.

Желающие могут присутствовать на конференции в качестве слушателей без предварительной записи.

***

Программа конференции

18 мая

18:00. Круглый стол. Авангард. Точка пересборки

19 мая

10:10. Илья Доронченков. Выставки «Золотого руна» как «точка сборки» авангарда (1908–1910)

10:40. Isabel Wünsche. The Promises of Abstraction in the Russian Avant-garde

11:10. Жан-Филипп Жаккар. Следует ли бояться «Черного квадрата»?

12:00. Нина Гурьянова. Сергей Третьяков: искусство как идеология

12:30. Глеб Ершов. Павел Филонов: образы сопротивления и отверженности. Судьба авангарда как философия будущего

13:00. Надежда Подземская. Презентация книги. Василий Кандинский. О духовном в искусстве = Uber das Geistige in der Kunst: полное критическое издание с дополнениями и другими текстами о науке об искусстве.

14:30. Корнелия Ичин. Юрий Деген и тифлисские авангардисты

15:00. Елена Кусовац. Авангардистские приемы в романах «Парижачьи» и «Восхищение» Ильи Зданевича – Ильязда

15:30. Дмитрий Козлов. «Новый» Лазаря Лисицкого. Попытка интерпретации

16:00. Валерий Дымшиц, Александр Иванов. От «Старого Сиона» до «Нового Эрушолаима» (поэма Ильи Сельвинского «От Палестины до Биробиджана»: контексты и комментарии)

17:00. Вадим Басс. Моисей Гинзбург: авангард как преемственность, модернист как историк

17:30. Гаяне Шагоян. Раннесоветский Ленинакан: между ориентализмом и конструктивизмом

18:00. Константин Учитель. Новая западная опера на советской сцене 1920-х годов и проблемы изучения театрального и музыкального авангарда.

20 мая

10:10. Андрей Россомахин. Презентация книг серии Avant-Garde Издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге

10:40. Дарья Сорокина. Психовосприятие и дисциплина «Цвет» во ВХУТЕМАСе

11:10. Надежда Подземская. К вопросу о конфликте Кандинского и Родченко в ИНХУКе в 1920 году

12:00. Екатерина Иванова. «Научность» в ГИНХУКе: между объективностью и субъективностью

12:30. Ирина Карасик. К истории репрезентаций авангарда в Русском музее. Экспозиция 1935 года – последняя перед «отменой»

13:00. Андрей Ефиц. «Кубики, квадратики, кружочки»: авангард в советских художественных музеях в 1936–1941 годах

14:30. Данила Люкшин. Сюрреализм в ГАХН и ГМНЗИ в 1920–1930-е годы: представления советских критиков о месте направления в эволюции нового западного искусства

15:00. Елена Кочнева. Борис Шапошников (1890–1956) как теоретик и популяризатор авангарда в России

15:30. Василиса Шливар. Блокада авангарда в поэзии Геннадия Гора

16:30. Хенрик Баран. Мифы Хлебникова и мифы о Хлебникове

17:00. Елена Глуховская. «Немой голос почерка» в футуристических книгах

17:30. Наталия Мазур. Трамвай в будущее.