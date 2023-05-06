Александр Архангельский: «Армения обсуждает трагический для себя вариант»

Писатель Александр Архангельский и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» поговорили об отношениях Армении и России - на уровне правительств, деятелей культуры и простых людей.
Александр Архангельский прогнозирует, что в обозримом будущем мы едва ли станем свидетелями улучшения в политических отношениях двух стран, но считает очень важным сохранение культурных и человеческих связей, которые сохранят почву для неминуемого «разворота».
Темы беседы:
00:00 - начало
00:30 – проект фильма «Родина» с участием о. Джованни Гуайта
01:55 – чувство родины «поверх границ», «полезная» и «бесполезная» эмиграция
05:40 – что и когда испортилось в отношениях Армении и России
06:43 – «Армения обсуждает трагический для себя вариант»
07:30 – Россия «бросила Армению на произвол судьбы», это восприняли как предательство
09:45 –параллельные процессы, realpolitik и выбор Армении
15:00 – чего хотела Армения в 2009 году и чего хочет сейчас, провал модернизации?
23:15 – «привычное, но гордое прозябание в мифах XX века» и предчувствие войны
26:20 - перспективы армяно-российских отношений в условиях «полураспада» России
28:47 - как могут ли простые люди исправить ошибки политиков
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