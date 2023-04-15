Александра Ливергант: «Есть риск, что нас попытаются использовать как «ресурс»» - Mediamax.am

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Александра Ливергант: «Есть риск, что нас попытаются использовать как «ресурс»»


Александра Ливергант
Александра Ливергант

Фото: Медиамакс


Журналист Александра Ливергант и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» поговорили о вариантах большего взаимодействия между жителями Армении и переехавшими в страну россиянами.

 

Александра Ливергант считает, что возможности для такого взаимодействия существуют.

 

В то же время, признает она, есть и риски: «в какой-то момент мы можем не понять, что нас пытаются использовать в качестве ресурса».

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - начало

01:10 – первый год эмигрантской жизни в Армении

02:50 – многие уже учат армянский язык

05:20 – расширение кругозора и «новая кровь»

07:30 – 29 апреля предстоит сложный выбор

09:20 – опасность создания «гетто» и «бесконечный салат»   

13:15 – Армения была осознанным выбором не для всех

16:35 – потенциал новой волны эмиграции

17:20 – «оппозиционное гнездо» как потенциальный раздражитель

19:45 – риск использования эмигрантов в качестве «ресурса»

20:40 -  случаи задержания россиян в Армении

23:30 -  геополитические проблемы Армении глазами эмигрантов

24:40 -  российские либералы и война 2020 года

26:40 -  возможности для взаимопроникновения

31:30 -  «Уроки Армении» Андрея Битова как «ключ»

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