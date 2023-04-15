Александра Ливергант: «Есть риск, что нас попытаются использовать как «ресурс»»

Журналист Александра Ливергант и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» поговорили о вариантах большего взаимодействия между жителями Армении и переехавшими в страну россиянами.

Александра Ливергант считает, что возможности для такого взаимодействия существуют.

В то же время, признает она, есть и риски: «в какой-то момент мы можем не понять, что нас пытаются использовать в качестве ресурса».

Темы беседы:

00:00 - начало

01:10 – первый год эмигрантской жизни в Армении

02:50 – многие уже учат армянский язык

05:20 – расширение кругозора и «новая кровь»

07:30 – 29 апреля предстоит сложный выбор

09:20 – опасность создания «гетто» и «бесконечный салат»

13:15 – Армения была осознанным выбором не для всех

16:35 – потенциал новой волны эмиграции

17:20 – «оппозиционное гнездо» как потенциальный раздражитель

19:45 – риск использования эмигрантов в качестве «ресурса»

20:40 - случаи задержания россиян в Армении

23:30 - геополитические проблемы Армении глазами эмигрантов

24:40 - российские либералы и война 2020 года

26:40 - возможности для взаимопроникновения

31:30 - «Уроки Армении» Андрея Битова как «ключ»