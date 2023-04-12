Известны победители тест-игры о жизни и творчестве Андрея Звягинцева - Mediamax.am

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Известны победители тест-игры о жизни и творчестве Андрея Звягинцева


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. С 26 по 30 апреля в Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева, накануне которой Медиамакс и телеграм-канал Киноклуб Ереван предложили принять участие в призовой тест-игре.

 

В тест-игре можно было принять участие с 12:00 часов 10 апреля до 12:00 часов 12 апреля.

 

Правильно ответили на все 7 вопросов трое участников: Арам Араратян, Алмаст Мурадян и Анна Агаджанян. Они получат по по 2 билета на показ фильма «Возвращение».

 

Ниже представлены вопросы и правильные ответы:

 

1.    Игра какого-то актера повлияла на решение Андрея Звягинцева стать режисером?

 

Аль Пачино.

 

2.    Сколько раз фильмы Звягинцева номинировались на «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»?

 

Дважды.

 

3.    В какой стране произошла история, которая легла в основу сюжета фильма Левиафан?

 

В США - проект родился из трагического случая, произошедшего в штате Колорадо - история Марвина Джона Химейера, вступившего в битву с государственной машиной.

 

4.    У Звягинцева снимался этот актер, воплотивший одного из главных героев культового сериала начала 2000-х.

 

Владимир Вдовиченков.

 

5.    Что связывает Андрея Звягинцева и Уильяма Сарояна?

 

Фильм «Изгнание» Звягинцев снял по мотивам повести Сарояна «Что-то смешное».

 

6.    Специальный приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Елена» Звягинцев получал из рук этого режиссера

 

Эмир Кустурица.

 

7.    Чего никогда в жизни не делал Андрея Звягинцев?

 

Не голосовал на выборах.

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