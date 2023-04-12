Известны победители тест-игры о жизни и творчестве Андрея Звягинцева

Ереван /Медиамакс/. С 26 по 30 апреля в Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева, накануне которой Медиамакс и телеграм-канал Киноклуб Ереван предложили принять участие в призовой тест-игре.
В тест-игре можно было принять участие с 12:00 часов 10 апреля до 12:00 часов 12 апреля.
Правильно ответили на все 7 вопросов трое участников: Арам Араратян, Алмаст Мурадян и Анна Агаджанян. Они получат по по 2 билета на показ фильма «Возвращение».
Ниже представлены вопросы и правильные ответы:
1. Игра какого-то актера повлияла на решение Андрея Звягинцева стать режисером?
Аль Пачино.
2. Сколько раз фильмы Звягинцева номинировались на «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»?
Дважды.
3. В какой стране произошла история, которая легла в основу сюжета фильма Левиафан?
В США - проект родился из трагического случая, произошедшего в штате Колорадо - история Марвина Джона Химейера, вступившего в битву с государственной машиной.
4. У Звягинцева снимался этот актер, воплотивший одного из главных героев культового сериала начала 2000-х.
Владимир Вдовиченков.
5. Что связывает Андрея Звягинцева и Уильяма Сарояна?
Фильм «Изгнание» Звягинцев снял по мотивам повести Сарояна «Что-то смешное».
6. Специальный приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Елена» Звягинцев получал из рук этого режиссера
Эмир Кустурица.
7. Чего никогда в жизни не делал Андрея Звягинцев?
Не голосовал на выборах.
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