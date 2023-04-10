Жизнь и творчество Андрея Звягинцева: призовая тест-игра

Ереван /Медиамакс/. С 26 по 30 апреля в Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева.
Медиамакс и телеграм-канал Киноклуб Ереван предлагают принять участие в призовой тест-игре по данной ссылке:
https://quiz.mediamax.am/ru/cinema/243/zvyagentsev
5 призов (по 2 билета на показ фильма «Возвращение») получат участники, предоставившие наибольшее количество правильных ответов. В случае, если таких участников будет больше пяти, между ними будет проведена жеребьевка.
Принять участие в тест-игре можно с 12:00 часов 10 апреля до 12:00 часов 12 апреля.
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