Жизнь и творчество Андрея Звягинцева: призовая тест-игра

Ереван /Медиамакс/. С 26 по 30 апреля в Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева.

Медиамакс и телеграм-канал Киноклуб Ереван предлагают принять участие в призовой тест-игре по данной ссылке:

https://quiz.mediamax.am/ru/cinema/243/zvyagentsev

5 призов (по 2 билета на показ фильма «Возвращение») получат участники, предоставившие наибольшее количество правильных ответов. В случае, если таких участников будет больше пяти, между ними будет проведена жеребьевка.

Принять участие в тест-игре можно с 12:00 часов 10 апреля до 12:00 часов 12 апреля.