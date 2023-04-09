Moderna обещает создать вакцину против рака за 5 лет

Ереван /Медиамакс/. Американская компания Moderna, соучредителем которой является предприниматель и ученый Нубар Афеян, заявила, что к 2030 году могут появиться вакцины против рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом The Guardian заявил главный врач Moderna Пол Бертон. По его словам, работа над вакцинами дает «многообещающие результаты».

Он отметил, что в течение следующих пяти лет Moderna разработает противораковые вакцины, нацеленные на различные типы опухолей.

«У нас будет эта вакцина, она будет очень эффективной, спасет сотни тысяч, если не миллионы жизней. Думаю, мы сможем предложить персонализированные вакцины для борьбы с разными видами опухолей», - сказал Пол Бертон.

Он добавил, что нейтрализация различных респираторных инфекций (включая сезонный грипп и Covid) станет возможной с помощью одной вакцины.