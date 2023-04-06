В Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева - Mediamax.am

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В Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. С 26 по 30 апреля в Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева.

Зрители смогут увидеть все фильмы режиссера в порядке их создания. Показы пройдут на русском языке с армянскими субтитрами. Режиссер Андрей Звягинцев и кинокритик Антон Долин приедут в Ереван, чтобы лично представить фильмы публике.

 

Билеты на все сеансы можно купить на сайте: http://zvg.am/.

 

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26 апреля, 19:30

 

Возвращение

 

В жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности. Появление странного и чужого для них человека переворачивает жизнь мальчиков, когда отец вырывает ребят из привычной жизни в тихом родном городе и привозит на заброшенный остров.

 

Фильм представит специальный гость.

 

27 апреля, 19:30

 

Изгнание

 

Семья с двумя детьми приезжает в отпуск в деревню. После ужина жена неожиданно сообщает мужу, что беременна третьим ребёнком, но этот ребенок не от него. Александр чувствует себя преданным и не знает, как жить дальше, но это только первое из череды несчастий.

 

Фильм представит специальный гость.

 

28 апреля, 19:30

 

Елена

 

История пожилой семейной пары Елены и Владимира, для обоих это второй брак. Елена вышла замуж по расчёту, и богатый Владимир полностью её обеспечил. Но мысли женщины занимает не собственное благополучие, а то, как помочь безработному сыну от первого брака и его семье.

 

Фильм представит кинокритик Антон Долин.

 

29 апреля, 19:30

 

Левиафан

 

Автослесарь Николай Сергеев живет со второй женой Лилей и сыном от первого брака в маленьком северном городке на берегу моря. Нечистый на руку мэр города Шелевят пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных судов Николай обращается за помощью к бывшему сослуживцу Дмитрию, успешному столичному адвокату. Но приезд московского гостя лишь усложняет и без того непростую жизнь Николая.

 

Фильм представит Андрей Звягинцев.

 

30 апреля, 19:30

 

Нелюбовь

 

Московская семья переживает мучительный развод. Женя и Борис – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. После очередной ссоры Алёша исчезает.

 

Фильм представит Андрей Звягинцев.

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В Ереване пройдет полная ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева
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