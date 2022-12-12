Ереван /Медиамакс/. Российский рэп-исполнитель Oxxxymiron выступит в Ереване в рамках мирового турне.

Концерт состоится 26 февраля 2023 года в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Билеты стоят от 8 000 до 35 000 драмов, их можно приобрести по данной ссылке.