Рубен Варданян: «Гарантом мира может быть только нация-армия» - Mediamax.am

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Рубен Варданян: «Гарантом мира может быть только нация-армия»


Фото: архивное фото


Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян заявил, что «очередная агрессия Азербайджана демонстрирует, что никакой [мирный] договор не может нас защитить, если мы не будем сильны и не встанем все вместе на защиту нашей родины».

«К сожалению, соседняя страна не хочет осознавать, что война - не решение вопроса. Они не извлекли уроков из истории и по глупости думают, что могут добиться мира, применив силу. Они пытаются угнетать нас и навязывать свои требования, не понимая, что постоянная агрессия приведет к тому, что мы дадим асимметричный ответ.

 

Гарантом мира и безопасности номер один является единство всей нации с армией, превращение в нацию-армию. Надо наконец протрезветь, не оставаться равнодушными к судьбе нашей Родины. Только объединившись и став единым кулаком, мы сможем защитить свою свободу и право жить на нашей земле. Сил и решимости всем нам», - заявил Варданян.

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