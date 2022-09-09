Брайан Мэй: «В Армении я чувствовал себя как дома»

Ереван /Медиамакс/. Гитарист Queen Брайан Мэй поделился эмоциями от своего концерта, состоявшегося в Ереване 7 сентября в рамках фестиваля STARMUS VI.

«Это было очень эмоционально-рискованно-радостно-неописуемо. После всех месяцев подготовки, обсуждений, репетиций мы так быстро мы оказались в центре этого, и так быстро, слишком быстро все закончилось, и мы кланялись, наслаждаясь звуками счастливой публики.

Не могу выразить словами, что лично для меня значил для меня этот ваш прием, милые армяне. Столько любви - словно я был вернувшимся домой потерянным ребенком, мужем, или дедушкой. Большое спасибо. Я чувствовал себя как дома. И я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся вернуться», - написал Брайан Мэй.