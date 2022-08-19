Группа «Би-2» даст концерт в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Группа «Би-2» выступит 22 октября с концертом в Ереване.
На концерте прозвучат хиты группы и композиции из нового альбома, который выйдет осенью.
Концерт состоится в спортивно-концертном комплексе им. Карен Демирчяна
Билеты стоят от 8.000 до 45.000 драмов. Места в танцпол стоят 12 500 драмов.
Билеты можно заказать по этой ссылке.
Би-2 выступала в Ереване в июне 2015 года.
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