Группа «Би-2» даст концерт в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Группа «Би-2» выступит 22 октября с концертом в Ереване.

На концерте прозвучат хиты группы и композиции из нового альбома, который выйдет осенью.

Концерт состоится в спортивно-концертном комплексе им. Карен Демирчяна

Билеты стоят от 8.000 до 45.000 драмов. Места в танцпол стоят 12 500 драмов.

Билеты можно заказать по этой ссылке.

Би-2 выступала в Ереване в июне 2015 года.