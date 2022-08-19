Группа «Би-2» даст концерт в Ереване - Mediamax.am

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Группа «Би-2» даст концерт в Ереване


Фото: ria.ru


Ереван /Медиамакс/. Группа «Би-2» выступит 22 октября с концертом в Ереване.

На концерте прозвучат хиты группы и композиции из нового альбома, который выйдет осенью.

 

Концерт состоится в спортивно-концертном комплексе им. Карен Демирчяна

 

Билеты стоят от 8.000 до 45.000 драмов. Места в танцпол стоят 12 500 драмов.

 

Билеты можно заказать по этой ссылке.

 

Би-2 выступала в Ереване в июне 2015 года.

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